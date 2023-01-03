Пошкоджено понад 40 будинків: мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу міста (фото)
За словами Олександра Гончаренка, внаслідок російської атаки поранено одну людину. Під обстріл росіян потрапив також житловий квартал у Кураховому.
ЗС РФ у ніч із 2 на 3 січня обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок атаки пошкоджено понад 40 будинків. Про це в себе в соцмережах написав мер Олександр Гончаренко.
За його словами, пошкодження зафіксовано в 34 житлових будинках і восьми багатоквартирних. Унаслідок удару по місту одна людина отримала поранення.
Міський голова також опублікував фото руйнувань.
На знімках видно, як енергетики намагаються полагодити пошкоджені електромережі.
Про початок обстрілу Гончаренко написав учора о 23:45.
"Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна", — попередив він місцевих мешканців.
Обстріл Курахового
Під російський обстріл вранці 3 січня також потрапив житловий квартал у Кураховому. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал", — зокрема, написав він.
Кириленко повідомив, що внаслідок атаки на місто одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Один російський снаряд влучив у багатоповерховий будинок. Крім цього, в місті пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло в будинках неподалік місця влучення.
"Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтеся!" — закликав голова регіону місцеве населення.
Нагадаємо, 3 січня СБУ повідомила перші підозри російським воєначальникам за обстріл цивільної інфраструктури. Правоохоронці підозрюють генерала ЗС РФ Сергія Кобилаша та адмірала флоту РФ Ігоря Осіпова у причетності до скоєння воєнних злочинів.
Раніше Фокус писав про те, що ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення.