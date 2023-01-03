Пошкоджено понад 40 будинків: мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу міста (фото)

За словами Олександра Гончаренка, внаслідок російської атаки поранено одну людину. Під обстріл росіян потрапив також житловий квартал у Кураховому.

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ЗС РФ у ніч із 2 на 3 січня обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок атаки пошкоджено понад 40 будинків. Про це в себе в соцмережах написав мер Олександр Гончаренко.

За його словами, пошкодження зафіксовано в 34 житлових будинках і восьми багатоквартирних. Унаслідок удару по місту одна людина отримала поранення.

Міський голова також опублікував фото руйнувань.

[ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня [ + – ] Наслідки обстрілу Краматорська у ніч проти 3 січня

На знімках видно, як енергетики намагаються полагодити пошкоджені електромережі.

[ + – ] Ремонтна бригада ДТЕК у Краматорську [ + – ] Ремонтна бригада ДТЕК у Краматорську

Про початок обстрілу Гончаренко написав учора о 23:45.

"Краматорськ під ударом. Сидіть в укриттях, ніч неспокійна", — попередив він місцевих мешканців.

Обстріл Курахового

Під російський обстріл вранці 3 січня також потрапив житловий квартал у Кураховому. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії — поцілили у житловий квартал", — зокрема, написав він.

Кириленко повідомив, що внаслідок атаки на місто одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

[ + – ] Наслідки обстрілу в Кураховому [ + – ] Наслідки обстрілу в Кураховому [ + – ] Наслідки обстрілу в Кураховому [ + – ] Наслідки обстрілу в Кураховому

Один російський снаряд влучив у багатоповерховий будинок. Крім цього, в місті пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло в будинках неподалік місця влучення.

"Вся Донецька область — небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя — евакуюйтеся!" — закликав голова регіону місцеве населення.

Нагадаємо, 3 січня СБУ повідомила перші підозри російським воєначальникам за обстріл цивільної інфраструктури. Правоохоронці підозрюють генерала ЗС РФ Сергія Кобилаша та адмірала флоту РФ Ігоря Осіпова у причетності до скоєння воєнних злочинів.

Раніше Фокус писав про те, що ракетний удар ЗС РФ по Краматорську потрапив у прямий ефір французького телебачення.