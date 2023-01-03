Повреждено более 40 домов: мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела города (фото)

По словам Александра Гончаренко, в результате российской атаки ранен один человек. Под обстрел россиян попал также жилой квартал в Курахово.

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ВС РФ в ночь со 2 на 3 января обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате атаки повреждено более 40 домов. Об этом у себя в соцсетях написал мэр Александр Гончаренко.

По его словам, повреждения зафиксированы в 34 жилых домах и восьми многоквартирных. В результате удара по городу один человек получил ранение.

Городской голова также опубликовал фотографии разрушений.

[ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января [ + – ] Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января

На снимках видно, как энергетики пытаются починить поврежденные электросети.

[ + – ] Ремонтная бригада ДТЭК в Краматорске [ + – ] Ремонтная бригада ДТЭК в Краматорске

О начале обстрела Гончаренко написал вчера, в 23:45.

"Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", — предупредил он местных жителей.

Обстрел Курахово

Под российский обстрел утром 3 января также попал жилой квартал в Курахово. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии — попали в жилой квартал", — в частности, написал он.

Кириленко сообщил, что в результате атаки на город один человек погиб, еще два получили ранения.

[ + – ] Последствия обстрела в Курахово [ + – ] Последствия обстрела в Курахово [ + – ] Последствия обстрела в Курахово [ + – ] Последствия обстрела в Курахово

Один российский снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме этого, в городе поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область — опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь — эвакуируйтесь!" — призвал глава региона местное население.

Напомним, 3 января СБУ сообщила первые подозрения российским военачальникам за обстрел гражданской инфраструктуры. Правоохранители подозревают генерала ВС РФ Сергея Кобылаша и адмирала флота РФ Игоря Осипова в причастности к совершению военных преступлений.

Ранее Фокус писал о том, что ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телевидения.