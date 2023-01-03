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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Повреждено более 40 домов: мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела города (фото)

краматорск обстрел
Мэр Краматорска показал последствия российского обстрела города

По словам Александра Гончаренко, в результате российской атаки ранен один человек. Под обстрел россиян попал также жилой квартал в Курахово.

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ВС РФ в ночь со 2 на 3 января обстреляли Краматорск в Донецкой области. В результате атаки повреждено более 40 домов. Об этом у себя в соцсетях написал мэр Александр Гончаренко.

По его словам, повреждения зафиксированы в 34 жилых домах и восьми многоквартирных. В результате удара по городу один человек получил ранение.

Городской голова также опубликовал фотографии разрушений.

краматорск обстрел Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
краматорск обстрел Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
обстрел краматорск дом Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
обстрел краматорск воронка Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
обстрел краматорск женщина Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
обстрел краматорск жилой дом Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
обстрел краматорск машина Fullscreen
Последствия обстрела Краматорска в ночь на 3 января
краматорск обстрел
краматорск обстрел
обстрел краматорск дом
обстрел краматорск воронка
обстрел краматорск женщина
обстрел краматорск жилой дом
обстрел краматорск машина

На снимках видно, как энергетики пытаются починить поврежденные электросети.

ремонт энергосетей Fullscreen
Ремонтная бригада ДТЭК в Краматорске
ремонт энергосетей Fullscreen
Ремонтная бригада ДТЭК в Краматорске
ремонт энергосетей
ремонт энергосетей

О начале обстрела Гончаренко написал вчера, в 23:45.

"Краматорск под ударом. Сидите в укрытиях, ночь неспокойная", — предупредил он местных жителей.

Обстрел Курахово

Под российский обстрел утром 3 января также попал жилой квартал в Курахово. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром россияне обстреляли Курахово из артиллерии — попали в жилой квартал", — в частности, написал он.

Кириленко сообщил, что в результате атаки на город один человек погиб, еще два получили ранения.

обстрел курахово Fullscreen
Последствия обстрела в Курахово
обстрел курахово Fullscreen
Последствия обстрела в Курахово
обстрел курахово Fullscreen
Последствия обстрела в Курахово
обстрел курахово Fullscreen
Последствия обстрела в Курахово
обстрел курахово
обстрел курахово
обстрел курахово
обстрел курахово

Один российский снаряд попал в многоэтажный дом. Кроме этого, в городе поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

"Вся Донецкая область — опасна для гражданских! Сохраните свою жизнь — эвакуируйтесь!" — призвал глава региона местное население.

Напомним, 3 января СБУ сообщила первые подозрения российским военачальникам за обстрел гражданской инфраструктуры. Правоохранители подозревают генерала ВС РФ Сергея Кобылаша и адмирала флота РФ Игоря Осипова в причастности к совершению военных преступлений.

Ранее Фокус писал о том, что ракетный удар ВС РФ по Краматорску попал в прямой эфир французского телевидения.