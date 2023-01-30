ВС РФ нанесли удар по Харькову: ракета попала в жилой дом, – мэр (фото, видео)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на месте происшествия начался пожар. По предварительной информации есть пострадавшие.

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Вечером 29 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего начался пожар. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своей странице в Telegram.

Согласно данным главы города, под ударом ВС РФ оказался Киевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео, с места попадания, на которых зафиксировано сильное возгорание.

[ + – ] Ракета попала в жилой дом в Харькове

[ + – ] Пожар в жилом доме Харькова

О происшествии также сообщил глава Харьковской городской администрации Олег Синегубов. По его словам, российские оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове, предположительно, ракетой С-300.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Харьков ракетами С-300

Синегубов уточнил, что по состоянию на 00:10 30 января известно о троих пострадавших. Также сообщается об одном погибшем.

"На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — сообщил глава ОГА.

Напомним, что 29 января ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона, в частности — и одну из больниц. Херсонский городской совет сообщил об одной погибшей и двух раненых.

Фокус также писал о том, что 27 января российские войска нанесли удар по Часовому Яру в Донецкой области, Запорожью и Кривому Рогу. В результате обстрела Часового Яра пострадал жилой массив города — загорелась школа, многоэтажные и частные дома.

Еще мы писали о том, что 19 января Вооруженные силы Российской Федерации установили новый "рекорд", нанеся 224 удара по 21 населенному пункту Запорожской области. По словам главы ОВА, в регионе были зафиксированы разрушения 34 гражданских объектов.