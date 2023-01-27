ВС РФ под вечер обстреляли несколько городов Украины: что известно (фото)

Известно, что в Часовом Яру оккупанты ударили по школе и жилым домам из РЗСО. А в Запорожье россияне нанесли удар по нескольким объектам инфраструктуры.

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Вечером в пятницу, 27 января, российские войска подвергли обстрелам город Часов Яр в Донецкой области, Запорожье и Кривой Рог. После ударов РСЗО оккупантов по Часовому Яру пострадал жилой массив города — загорелась школа, многоэтажные и частные дома. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram-канале.

"Часов Яр вновь под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит местная школа, многоквартирные и частные дома", — написал он.

Информация о пострадавших пока не поступала.

[ + – ] Повреждения в городе Часов Яр

"Россияне беспощадно выжигают нашу землю огнем. Беспощадно же и будут покараны — каждый оккупант найдет смерть на нашей земле", — говорится в сообщении Павла Кириленко.

[ + – ] Повреждения в городе Часов Яр [ + – ] Повреждения в городе Часов Яр

Обстрел Запорожья

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Кураев сообщил новость о Запорожье. По его словам, враг атаковал город — и возможны повторные обстрелы.

[ + – ] Скриншот публикации

По предварительной информации, российские войска атаковали несколько объектов инфраструктуры в ходе обстрела Запорожья, на одном из них возник пожар, известно об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Взрывы были слышны и в нескольких районах Кривого Рога, а также в Херсоне сообщают Telegram-каналы.

Напомним, что ДТЭК разъяснил ситуацию со светом в Одесской области. Из-за российских обстрелов 26 января без электроэнергии остались целые кварталы. Сообщается, что экстренные отключения продолжиться до конца месяца.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, когда Путин применит ядерное оружие. По словам политика, он не верит в самостоятельную победу Украины над РФ, поэтому допускает введение войск НАТО в Украину, если наступление ВС РФ окажется успешным.