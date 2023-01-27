Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ надвечір обстріляли кілька міст України: що відомо (фото)

Наслідки обстрілів у місті Часів Яр
Фото: Telegram | Наслідки обстрілів у місті Часів Яр

Відомо, що у Часовому Яру окупанти вдарили по школі та житлових будинках з РЗСО. А в Запоріжжі росіяни завдали удару по кількох об'єктах інфраструктури.

Related video

Увечері в п'ятницю, 27 січня, російські війська обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, Запоріжжі та Кривий Ріг. Після ударів РСЗВ окупантів по Часовому Яру постраждав житловий масив міста — спалахнула школа, багатоповерхові та приватні будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram-каналі.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить місцева школа, багатоквартирні та приватні будинки", — написав він.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Пошкодження в місті Часов Яр Fullscreen
Пошкодження в місті Часів Яр

"Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно ж і будуть покарані — кожен окупант знайде смерть на нашій землі", — йдеться у повідомленні Павла Кириленка.

Пошкодження в місті Часов Яр Fullscreen
Пошкодження в місті Часов Яр
Пошкодження в місті Часов Яр Fullscreen
Пошкодження в місті Часов Яр
Пошкодження в місті Часов Яр
Пошкодження в місті Часов Яр

Обстріл Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Кураєв повідомив новину про Запоріжжя. За його словами, ворог атакувало місто — і можливі повторні обстріли.

Запоріжжя обстріли, Новини Запоріжжя сьогодні вибух, Новини Запоріжжя сьогодні зараз, Запоріжжя новини '' війна, Обстріл Запоріжжя сьогодні відео, Новини Запоріжжя сьогодні вибух у школі, Новини Запоріжжя сьогодні вибух відео, Новини Запоріжжя 061, новини Запоріжжя укрне Fullscreen
Скриншот публікації

За попередньою інформацією, російські війська атакували кілька об'єктів інфраструктури під час обстрілу Запоріжжя, на одному з них виникла пожежа, відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували.

Вибухи були чутні й у кількох районах Кривого Рогу, а також у Херсоні повідомляють Telegram-канали.

Нагадаємо, що ДТЕК роз'яснив ситуацію зі світлом на Одещині. Через російські обстріли 26 січня без електроенергії залишилися цілі квартали. Повідомляється, що екстрені відключення триватимуть до кінця місяця.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, коли Путін застосує ядерну зброю. За словами політика, він не вірить у самостійну перемогу України над РФ, тому допускає введення військ НАТО в Україну, якщо наступ ЗС РФ виявиться успішним.