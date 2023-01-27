ЗС РФ надвечір обстріляли кілька міст України: що відомо (фото)

Відомо, що у Часовому Яру окупанти вдарили по школі та житлових будинках з РЗСО. А в Запоріжжі росіяни завдали удару по кількох об'єктах інфраструктури.

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Увечері в п'ятницю, 27 січня, російські війська обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, Запоріжжі та Кривий Ріг. Після ударів РСЗВ окупантів по Часовому Яру постраждав житловий масив міста — спалахнула школа, багатоповерхові та приватні будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram-каналі.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить місцева школа, багатоквартирні та приватні будинки", — написав він.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

[ + – ] Пошкодження в місті Часів Яр

"Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно ж і будуть покарані — кожен окупант знайде смерть на нашій землі", — йдеться у повідомленні Павла Кириленка.

[ + – ] Пошкодження в місті Часов Яр [ + – ] Пошкодження в місті Часов Яр

Обстріл Запоріжжя

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Кураєв повідомив новину про Запоріжжя. За його словами, ворог атакувало місто — і можливі повторні обстріли.

[ + – ] Скриншот публікації

За попередньою інформацією, російські війська атакували кілька об'єктів інфраструктури під час обстрілу Запоріжжя, на одному з них виникла пожежа, відомо про одного постраждалого, якого госпіталізували.

Вибухи були чутні й у кількох районах Кривого Рогу, а також у Херсоні повідомляють Telegram-канали.

Нагадаємо, що ДТЕК роз'яснив ситуацію зі світлом на Одещині. Через російські обстріли 26 січня без електроенергії залишилися цілі квартали. Повідомляється, що екстрені відключення триватимуть до кінця місяця.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, коли Путін застосує ядерну зброю. За словами політика, він не вірить у самостійну перемогу України над РФ, тому допускає введення військ НАТО в Україну, якщо наступ ЗС РФ виявиться успішним.