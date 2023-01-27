Руйнування дуже значні: ДТЕК роз'яснив ситуацію зі світлом на Одещині (фото)

Обстріли РФ напередодні призвели до того, що без світла залишилися квартали. Деякі мешканці світла не мають відучора, а в компанії попереджають — екстрені відключення можуть затягтися до кінця місяця.

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Роботи з відновлення подачі електроенергії на Одещині можуть тривати до кінця січня. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За словами енергетиків, внаслідок масованого ракетного обстрілу України 26 січня енергосистема Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла.

"Через вчорашній обстріл в Одеській області все ще складна ситуація зі світлом. На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення будуть тривати щонайменше до кінця січня. До завершення Одеська область не зможе повернутися до стабілізаційних графіків", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Найменш складна ситуація зі світлом спостерігається у таких районах області:

Ізмаїльському;

Болградському;

Білгород-Дністровському;

Роздільнянському;

Березовському;

Подільському.

У зазначених районах вдається давати світло приблизно 4 години на добу.

[ + – ] На фоні знеструмлені будинки по вулиці Космонавтів в Одесі Фото: Фокус

Як повідомляє кореспондент Фокусу, в Одесі відключення світла поширюються на цілі квартали. У деяких мешканців міста відсутня електрика відучора.

Масований ракетний обстріл України 26 січня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час ракетного обстрілу 26 січня ворог випустив по території України 55 ракет, 47 з яких збили сили ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

26 січня в ДТЕК розповіли, що до третьої години пополудні в Одесі забезпечили живленням всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу важливу міську інфраструктуру.

Як розповіли у компанії "Укренерго" 27 січня, після масованого ракетного удару в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит. Внаслідок чого у 10 областях України застосовуються аварійні відключення електрики. Ба більше, протягом доби такі обмеження можуть бути запроваджені і в інших регіонах.

Нагадаємо, 27 січня у Міноборони РФ заявили, що били по об'єктах інфраструктури нібито для того, щоб зірвати перевезення озброєнь та зупинити роботу оборонно-промислового комплексу.