Наслідки ракетної атаки РФ: у 10 областях вводять аварійні відключення, — Укренерго

У компанії попередили, що протягом доби такі самі обмеження можуть запровадити і в інших регіонах України. Під час чергової атаки російські ракети пошкодили генерувальні потужності електростанцій і високовольтну мережу.

Related video

Після масованого ракетного удару Росії 26 грудня в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит. Унаслідок чого в 10 областях України застосовуються аварійні відключення електрики, а протягом доби такі обмеження можуть запровадити і в інших регіонах. Про це розповіли у компанії "Укренерго".

Повідомляється, що аварійні відключення через перевищення лімітів уже запровадили у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській і Рівненській областях.

У компанії заявили, що внаслідок російських ракетних і дронових атак пошкоджені генерувальні потужності електростанцій і високовольтна мережа.

"Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами", — сказано в повідомленні.

Також в "Укренерго" попередили, що після кожної нової атаки РФ поновлення об'єктів енергетики стає складнішим і триває довше.

Нагадаємо, 26 січня глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що після нових обстрілів ЗС РФ найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

25 січня у компанії ДТЕК повідомляли, що Одеська область отримує лише 15% необхідної їм електроенергії. Так, через низькі ліміти жителі області живуть зі світлом по 6 годин на добу.