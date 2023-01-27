Последствия ракетной атаки РФ: в 10 областях вводят аварийные отключения, — Укрэнерго

В компании предупредили, что на протяжении суток такие же ограничения могут ввести и в других регионах Украины. Во время очередной атаки российские ракеты повредили генерирующие мощности электростанций и высоковольтную сеть.

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После массированного ракетного удара России 26 декабря в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит. В результате чего в 10 областях Украины применяются аварийные отключения электричества, а на протяжении суток такие ограничения могут ввести и в других регионах. Об этом рассказали в компании "Укрэнерго".

Сообщается, что аварийные отключения из-за превышения лимитов уже ввели в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской и Ровенской областях.

В компании заявили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены генерирующие мощности электростанций и высоковольтная сеть.

"После последней ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где высоковольтная инфраструктура подверглась 26 января российским ударам ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам", — сказано в сообщении.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что после каждой новой атаки РФ возобновление объектов энергетики становится более сложным и продолжается дольше.

Напомним, 26 января глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что после новых обстрелов ВС РФ наиболее сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

25 января в компании ДТЭК сообщали, что Одесская область получает только 15% необходимой им электроэнергии. Таким образом из-за низких лимитов жители области живут со светом по 6 часов в сутки.