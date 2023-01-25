Свет — 6 часов в сутки: жители Одесской области получают только 15% электроэнергии

В ДТЭК рассказали, что установленные "Укрэнерго" лимиты покрывают лишь 48% всех потребностей региона. Преимущественно их используют для критической инфраструктуры и важных промышленных предприятий.

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Жители Одесской области получают только 15% необходимой им электроэнергии. Из-за низких лимитов свет для населения включают лишь на 6 часов в сутки. Об этом в среду, 25 января, пишет пресс-служба компании ДТЭК.

Установленные национальным оператором "Укрэнерго" лимиты покрывают лишь 48% потребностей региона. Из них лишь 15% уходит частным потребителям и бизнесу.

Остальное количество электроэнергии используется для работы критической инфраструктуры в регионе и важных промышленных предприятий.

"За формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих просчетов для каждой области — Министерство энергетики", — объясняет пресс-служба ДТЭК.

Напомним, Фокус в своей статье "Купить электроэнергию дорого. Сколько будет длиться блэкаут в Украине" рассказывает, что в Украине до сих пор дефицит мощности. Тем не менее ремонтные работы на станциях и объектах энергосетей продолжаются, также в страну поступает купленная в странах ЕС электроэнергия.