Світло — 6 годин на добу: мешканці Одеської області отримують лише 15% електроенергії

У ДТЕК розповіли, що встановлені "Укренерго" ліміти покривають лише 48% усіх потреб регіону. Переважно їх використовують для критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств.

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Жителі Одеської області отримують лише 15% необхідної їм електроенергії. Через низькі ліміти світло для населення вмикають лише на 6 годин на добу. Про це у середу, 25 січня, пише пресслужба компанії ДТЕК.

Встановлені національним оператором "Укренерго" ліміти покривають лише 48% потреб регіону. З них лише 15% іде приватним споживачам і бізнесу.

Решта електроенергії використовується для роботи критичної інфраструктури в регіоні та важливих промислових підприємств.

"За формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області — Міністерство енергетики", — пояснює пресслужба ДТЕК.

Нагадаємо, Фокус у своїй статті "Купити електроенергію дорого. Скільки триватиме блекаут в Україні" розповідає, що в Україні досі дефіцит потужності. Проте ремонтні роботи на станціях та об'єктах енергомереж тривають, також у країну надходить куплена в країнах ЄС електроенергія.