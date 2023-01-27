Разрушения очень значительны: ДТЭК разъяснил ситуацию со светом в Одесской области (фото)

Обстрелы РФ накануне привели к тому, что без света остались целые кварталы. У некоторых жителей света нет со вчерашнего дня, а в компании предупреждают — экстренные отключения могут затянуться до конца месяца.

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Работы по восстановлению подачи электроэнергии в Одесской области могут продлиться до конца января. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По словам энергетиков, в результате массированного ракетного обстрела Украины 26 января энергосистема Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света.

"Из-за вчерашнего обстрела в Одесской области все еще сложная ситуация со светом. К сожалению, разрушения очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января. До завершения Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам", — говорится в сообщении ДТЭК.

Наименее сложная ситуация со светом наблюдается в следующих районах области:

Измаильском;

Болградском;

Белгород-Днестровском;

Раздельнянском;

Березовском;

Подольском.

В указанных районах удается давать свет примерно 4 часа в сутки.

[ + – ] На фоно обесточенные дома по улице Космонавтов в Одессе Фото: Фокус

Как сообщает корреспондент Фокуса, в Одессе отключения света распространяются на целые кварталы. У некоторых жителей города отсутствует электричество со вчерашнего дня.

Массированный ракетный обстрел Украины 26 января

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ходе ракетного обстрела 26 января враг выпустил по территории Украины 55 ракет, 47 из которых сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

26 января в ДТЭК рассказали, что к трем часам пополудни в Одессе были запитаны все больницы, котельные, насосные станции и прочая важная городская инфраструктура.

Как рассказали в компании "Укрэнерго" 27 января, после массированного ракетного удара в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит. В результате чего в 10 областях Украины применяются аварийные отключения электричества. Более того, на протяжении суток такие ограничения могут ввести и в других регионах.

Напомним, 27 января в Минобороны РФ заявили, что били по объектам инфраструктуры якобы для того, чтобы сорвать перевозки вооружений и остановить работу оборонно-промышленного комплекса.