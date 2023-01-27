"Цели массированного удара достигнуты": в РФ признали атаку по энергетике Украины

В Минобороны России заявили, что били по объектам инфраструктуры якобы для того, чтобы сорвать перевозки вооружений и остановить работу оборонно-промышленного комплекса.

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Оккупанты отчитались о массированном ракетном обстреле Украины 26 января и заявили, что "цели удара достигнуты". Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации, опубликованной в пятницу, 27 января.

В частности, в своем заявлении россияне признали, что умышленно били по энергетической инфраструктуре Украины. Это делалось якобы для того, чтобы помешать работе оборонно-промышленного комплекса.

"26 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины", — говорится в сообщении МО РФ.

Кроме того, одной из причин ракетных ударов оккупанты называют срыв поставок вооружений странами НАТО.

"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ", — утверждают в Минобороны РФ.

Что на самом деле произошло 26 января: массированный ракетный обстрел Украины

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в ходе ракетного обстрела 26 января враг выпустил по территории Украины 55 ракет, 47 из которых сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, в результате массированного удара РФ по Украине 26 января погибли 11 человек.

Кроме того Фокус писал, что в ходе атаки российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры в Киевской области. В регионе применены экстренные отключения электроэнергии.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три управляемых авиационных ракеты Х-59 упали сами, не долетев к цели.

Напомним, в ВСУ рассказали, что ВС РФ во время массированных обстрелов Украины целенаправленно используют авиационные крылатые ракеты Х-55 с имитаторами ядерной боевой части. Таким образом россияне пытаются истощить и рассредоточить украинские системы ПВО.

27 января стало известно о том, что в ходе массированного обстрела Украины 26 января ВС РФ ударили по Киеву и Запорожью ракетами Х-47 "Кинжал".