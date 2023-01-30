Бьют точечно между массированными обстрелами: в ВСУ предупредили о смене тактики террора РФ

По словам представительницы ОК "Юг" Наталии Гуменюк, цель России — ослабить украинскую ПВО. Поэтому сначала ВС РФ запускают ударные беспилотники, а затем ракеты.

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Россия изменила свою тактику террора и может наносить точечные удары по территории Украины в перерывах между массированными обстрелами. ВС РФ пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказала руководительница пресс-центра Оперативного командования "Юг" в эфире телемарафона.

"После массированных ракетных атак, когда все уже привыкли, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться, враг не дремлет и начал нас терроризировать небольшими воздушными атаками", — сказала она.

Сейчас Россия держит в Черном море три ракетных носителя с 20 "Калибрами". Всего группировка оккупантов составляет до 11 судов. РФ продолжит сохранять давление на украинцев, поэтому не исключаются точечные ракетные удары. Также не исключены удары иранскими дронами, однако сейчас для них неподходящие погодные условия.

"Но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они сейчас используют для применения Shahed", — отметила представительница командования.

ВС РФ сменили тактику

Наталия Гуменюк рассказала, что РФ изменила тактику ракетных обстрелов, ее цель — ослабить украинскую ПВО. Поэтому сначала запускают ударные беспилотники, а затем ракеты.

Кроме того, в последнее время россияне выпускают меньше "Калибров", потому что их запасы истощаются. Однако применяются другие типы ракет, которых еще достаточно в арсенале РФ.

Напомним, в ночь на 30 января ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего там начался пожар.

28 января в разведке Эстонии рассказали, что массированные ракетные удары по Украине Россия может наносить еще от 3 до 4 месяцев в оптимистичном сценарии или до 9 месяцев при пессимистичном.