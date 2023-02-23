"Ни при каком сценарии": Европа не собирается отправлять военных в Украину, — МИД Испании

Вся военная помощь Киеву, по словам Хосе Мануэля Альбареса, является оборонительной и направлена исключительно для сохранения целостности страны.

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа ни при каком сценарии не станет отправлять своих солдат в Украину. Об этом он рассказал в интервью агентству EFE.

Политик считает, что Украина должна продолжить бороться с российскими оккупантами своими силами, а Запад и другие союзники будут помогать стране другими военными ресурсами, но точно не живой силой.

"Ни при каком сценарии не планируется ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО наличие солдат ни испанских, ни европейских, ни (из стран-членов) НАТО в Украине, и это должно быть предельно ясным", — говорит Хосе Мануэль Альбарес.

Далее он высказался касаемо вооружений, которые поставляются украинским защитникам на поле боя. Глава МИД Испании считает, что все виды оружия являются оборонительными, чтобы сохранить целостность и суверенитет Украины, демократию, а также чтобы защитить миллионы беззащитных мирных жителей.

Испания продолжает поддерживать Украину не только на словах, но и делом. В четверг, 23 февраля в Киев прибыл премьер-министр Педро Санчес, который пообещал до победного конца помогать стране бороться с российской агрессией. В столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что 22 февраля испанские СМИ сообщили, что страна готовит первую партию танков. 6 Leopard отправят ВСУ уже к началу апреля, а сейчас они находятся на стадии ремонта.

Как уже писал Фокус 1 февраля, на хранении в Испании находится 53 танка, однако они находятся в разном техническом состоянии. Ориентировочно ремонт одного Leopard обходится испанцам в 500 тысяч евро.