Прорвуть оборону росіян: США готують мотобригади ЗСУ, які змінять поле бою, — Пентагон

Остін наголосив, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки потрібно, а озброєння, яке постачають Україні західні партнери, дозволить змінити перебіг війни.

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В США впевнені, що навчання та озброєння, які вони надають Україні, змінять динаміку на полі бою у війні проти Росі й дозволять прорвати російську оборону. Про це заявив міністр оборони Ллойд Остін в інтерв’ю CNN.

"Ми навчаємо та споряджаємо кілька бригад механізованої піхоти — це досить значні можливості. На додаток до цього буде додаткова артилерія, і тому вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку", — сказав Остін.

Він додав, що озброєння, яке постачають Україні західні партнери, дозволить змінити перебіг війни й воно матиме вирішальне значення.

"І тому замість того, щоб зайти в глухий кут, ви, ймовірно, побачите, як українці ведуть боротьбу, щоб вони могли створювати можливості для себе і використовувати ці можливості в майбутньому", — сказав очільник Пентагону.

У США до річниці повномасштабного вторгнення надали Україні новий пакет допомоги, повідомили в Департаменті оборони США. Цей пакет оцінюють у 2 мільярди доларів. До нього увійшли безпілотні системи для ЗСУ, обладнання для виявлення протидії БпЛА та запаси боєприпасів для артилерії.

Постачання основних бойових танків M1 Abrams до України може зайняти понад рік, заявила 23 лютого міністерка армії США Крістін Вормут. За словами чиновниці оборонного відомства, досі розробляються плани, як і коли надати танки Abrams Україні.