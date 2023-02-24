На постачання американських танків Abrams в Україну може піти більш ніж рік, — Пентагон

В оборонному відомстві США, серед іншого, розглядають варіант розробки важкої техніки з нуля. Також Київ може одержати танки від країн, яким їх передавали раніше.

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Постачання основних бойових танків M1 Abrams в Україну може зайняти понад рік. Про це в четвер, 23 лютого, заявила міністерка армії США Крістін Вормут, повідомляє телеканал CNN.

За словами чиновниці оборонного відомства, досі розробляються плани, як і коли надати танки Abrams Україні.

"Ми дивимося на те, як найшвидше доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів. Жоден із варіантів, які ми вивчаємо, не розрахований на кілька тижнів або два місяці. Є й триваліші терміни. Але я думаю, що є варіанти, які займуть менше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми маємо розглянути плюси та мінуси кожного з них", — розповіла Вормут.

Як зазначила міністерка армії США, серед варіантів, наданих міністру оборони США Ллойду Остіну, — будівництво танків "із нуля". Проте зазвичай армія модернізує навні варіанти танків.

Вормут також сказала, що в США розглядають варіанти, що включають країни, яким Сполучені Штати раніше продавали танки, що, ймовірно, дозволить швидше поставити танки українцям, але може порушити відносини з важливими союзниками.

"Я думаю, ще доведеться з'ясувати, чи зможуть танки дістатися до кінця року [в Україну]", — резюмувала Крістін Вормут.

Чиновниця підкреслила, що справа не лише в самих танках, ідеться також про підтримку, яка включатиме ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військ, що йде разом із ними.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що адміністрація президерта США ще не ухвалила рішення, яким шляхом американські танки M1 Abrams передадуть Україні. Їх можуть передати із запасів армії, а не шляхом розміщення замовлення у виробника.

Раніше, 30 січня, ЗМІ писали, що танки Abrams прибудуть в Україну не раніше за кінець 2023 року. Заявлялося, що танки йтимуть без уранової броні.

27 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання танків Abrams до серпня 2023 року будуть надто пізніми. ЗСУ потрібно від 300 до 500 машин для наступу.