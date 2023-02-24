На поставку американских танков Abrams в Украину может уйти больше года, — Пентагон

В оборонном ведомстве США, среди прочего, рассматривают вариант разработки тяжелой техники с нуля. Также Киев может получить танки от стран, которым их передавали раньше.

Related video

Поставка основных боевых танков M1 Abrams в Украину может занять более года. Об этом в четверг, 23 февраля, заявила министр армии США Кристин Вормут, передает телеканал CNN.

По словам чиновницы оборонного ведомства, до сих пор разрабатываются планы, как и когда поставить танки Abrams в Украину.

"Мы смотрим на то, как быстрее всего доставить танки украинцам. Это не будет вопросом недель. Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на несколько недель или два месяца. Есть и более длительные сроки. Но я думаю, что есть варианты, которые займут меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", — рассказала Вормут.

Как отметила министр армии США, среди вариантов, представленных министру обороны США Ллойду Остину, — строительство танков "с нуля". Однако, как правило, армия модернизирует существующие варианты танков.

Вормут также сказала, что в США рассматривают варианты, включающие страны, которым Соединенные Штаты ранее продавали танки, что предположительно позволит быстрее поставить танки украинцам, но может нарушить отношения с важными союзниками.

"Я думаю, еще предстоит выяснить, смогут ли танки добраться до конца года [в Украину]", — резюмировала Кристин Вормут.

Чиновница подчеркнула, что дело не только в самих танках, речь также идет о поддержке, которая будет включать ремонтно-эвакуационные машины, боеприпасы и обучение украинских войск, которое идет вместе с ними.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что администрация президерта США еще не приняла решение, каким путем американские танки M1 Abrams передадут Украине. Их могут передать из запасов армии, а не путем размещения заказа у производителя.

Ранее, 30 января, СМИ писали, что танки Abrams прибудут в Украину не раньше конца 2023 года. Заявлялось, что танки будут идти без урановой брони.

27 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставка танков Abrams к августу 2023 года будут слишком поздней. ВСУ нужно от 300 до 500 машин для наступления.