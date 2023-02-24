Прорвут оборону россиян: США готовят мотобригады ВСУ, которые изменят поле боя, — Пентагон

Остин отметил, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько нужно, а вооружение, поставляемое западными партнерами, позволит изменить течение войны.

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В США уверены, что обучение и вооружение, которое они предоставляют Украине, изменят динамику на поле боя в войне против России и позволят прорвать российскую оборону. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин в интервью CNN.

"Мы учим и снаряжаем несколько бригад механизированной пехоты — это достаточно значительные возможности. В дополнение к этому будет дополнительная артиллерия, и поэтому они смогут прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику", — сказал Остин.

Он добавил, что вооружение, поставляемое Украине западными партнерами, позволит изменить ход войны и будет иметь решающее значение.

"И потому вместо того, чтобы зайти в тупик, вы, вероятно, увидите, как украинцы ведут борьбу, чтобы они могли создавать возможности для себя и использовать эти возможности в будущем", — сказал глава Пентагона.

В США к годовщине полномасштабного вторжения предоставили Украине новый пакет помощи, сообщили в Департаменте обороны США. Этот пакет оценивается в 2 миллиарда долларов. В него вошли беспилотные системы для ВСУ, оборудование для обнаружения противодействия БПЛА и запасы боеприпасов для артиллерии.

Поставка основных боевых танков M1 Abrams в Украину может занять более года, заявила 23 февраля министр армии США Кристин Вормут. По словам чиновницы оборонного ведомства, до сих пор разрабатываются планы, как и когда предоставить танки Abrams Украине.