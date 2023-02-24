"Говорю с мертвецом": Байден считал, что Зеленского убьют и предлагал эвакуацию, — NYT

По данным журналистов, в частных беседах с коллегами президент США мрачно высказывался о своих телефонных разговорах с Зеленским. За время года войны между руководителями государств также возникали трения, утверждают в СМИ.

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Президент США Джо Байден не был единственным, кто считал, что президент Украины Владимир Зеленский может не выжить во время наступления российских войск, поскольку считался одной из главных мишеней Кремля. Об этом сообщает The New York Times.

Байден предлагал Зеленскому возможность эвакуации и руководить правительством в изгнании, в частных беседах с коллегами он высказывался о своих телефонных разговорах с Зеленским и даже мрачно отмечал, что, возможно, говорит с мертвецом.

Но президент США и, пожалуй, весь демократический мир, были рады, когда выяснилось, что Зеленский не просто бывший комедийный актер.

До войны президенты не были хорошо знакомы друг с другом, однако спустя год, во время заранее не анонсировавшегося визита в Киев Джо Байдена, главы государств уже приветствовали друг друга как старые друзья.

"Как дети?", — спросил Зеленского Байден.

"Удивительно тебя видеть", — добавил он также, возможно, все еще не веря, что украинскому президенту удалось выжить, несмотря на все попытки Кремля его убить.

В свою очередь, Зеленский спрашивал Байдена о первой леди Джилл Байден, а тот отвечал, что у нее все хорошо, что она все еще преподает.

На протяжении года, когда формировалось партнерство Украины и США, между руководителями государств возникали трения.

Официальные лица, согласившиеся говорить на условиях анонимности, рассказали, что когда Байден жаловался на то, что после утверждения пакета военной помощи Украине на 113 млрд долларов, Зеленому все было мало, он требовал больше, больше и быстрее. Понадобились месяцы, прежде чем стороны начали лучше понимать друг друга.

Но и теперь, несмотря на общую цель, Байден все же не хочет излишне провоцировать Владимира Путина, пытаясь избежать возможного ядерного конфликта. Поэтому Украина и не получает всех запрашиваемых вооружений, однако Зеленский научился медленно преодолевать сопротивление и в конечном итоге получать то, что хочет.

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не хватает оружия, чтобы выгнать Путина из Украины и вступить в НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам Зеленского, он надеется увидеть Путина в Гааге. Россию нужно привлечь к ответу: убийства и зверства не должны сойти стране-агрессору с рук.