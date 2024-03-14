Запугивают и "рисуют": ГУР объяснило, зачем РФ проводит "выборы" в оккупированных регионах

В Москве знают, что результаты выборов президента 15-17 марта — это подделка, заявил заместитель начальника разведки Вадим Скибицкий. Однако голосование проведут, а коллаборационисты "нарисуют" безоговорочную поддержку.

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Главный адресат выборов президента РФ — это президент Владимир Путин и население, проживающее на территории России и на оккупированных территориях. Результат, который "нарисуют" во время якобы подсчета голосов, должен показать впечатляющую "победу" главы Кремля. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий оценил избирательный процесс в РФ в интервью "РБК-Украина", — главные тезисы опубликованы на странице Facebook ведомства.

Коллаборационисты, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины, запугивают и давят на украинских граждан, чтобы они приняли участие в так называемых выборах, — напомнили в разведке. Перед ними поставили задачу — привести на избирательные участки 75% людей с правом голоса, из них 75% должны поддержать кандидатуру Путина. Если они "постараются угодить", то "нарисуют" явку 85% и такую же "поддержку".

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Подобные "игры" в правовое государство направлены не на Запад, а на Путина и на рядовых граждан внутри РФ и на оккупированных территориях, пояснил Скибицкий. Российские пропагандисты подхватят результаты и будут говорить, что главу Кремля поддерживает все население.

"Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как в России, так и на оккупированных территориях".

Впрочем, о том, что все результаты голосования — это подделка, в Москве также знают, — уверен Скибицкий.

"Очевидно, что эти выборы — очередной фарс, результаты которого заранее знают в Кремле".

Выборы президента РФ — детали

Отметим, 15-17 марта в РФ проходят президентские выборы, в которых, кроме Путина, участвуют еще три человека — Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ). Мог быть еще один кандидат, которого называли "антивоенным" — Борис Надеждин, но его не допустили — отсеяли на этапе сбора подписей.

Разведка Великобритании также прокомментировала избирательный процесс в РФ. В аналитической записке указывается, что на оккупированных территориях осталась едва треть населения и отсутствует безопасность. Но даже при таких условиях будут имитировать голосование, чтобы показать "демократичность".

Напоминаем, 12 марта в Белгородской и Курской областях РФ начался новый рейд российских добровольцев. В офисе президента объяснили, что рейд повлияет на президентские выборы. 14 марта боевые действия на приграничных территориях продолжились — в сети опубликовали кадры прилетов под Белгородом.