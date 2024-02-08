"Самое важное решение в жизни": Надеждину отказали в регистрации на выборах президента

В поддержку "оппозиционного" кандидата обнаружили недействительными примерно 9 тысяч подписей. Ранее ЦИК обнаружила в подписях Бориса Надеждина более 15% брака.

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Борису Надеждину, который подался в ЦИК в РФ как кандидат на пост президента Российской Федерации отказали в регистрации. Во время проверки его документов обнаружили ошибки в подписях. Об этом сообщает издание BILD.

Отмечается, что Центризбирком на заседании 8 февраля признал недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина. Для регистрации необходимо 100 тысяч, сдать можно было не более 105 тысяч подписей.

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Всего проверили 60 тысяч подписей. Допустимая доля брака в них составляет 5%. В то же время, по версии ЦИК, за Надеждина подписалось 11 умерших лиц.

ЦИК забраковала подписи с ошибками в данных о сборщиках, с ошибками в подписях (не совпали с базой МВД), собранные членами избирательных комиссий (это запрещено законом) и, по мнению ЦИК, оставленные не самими избирателями.

Ранее ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15% брака. Некоторые из них были признаны недействительными из-за ошибок ЦИК во время оцифровки. Например, комиссия расшифровала Ростов-на-Дону как "ростов на дому" и забраковала подпись. Подобные подписи штабу Надеждина удалось отстоять.

Сам Надеждин заявил, что будет подавать в суд на ЦИК.

"ЦИК отказал в регистрации моей кандидатуры на пост Президента РФ. Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно — за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах 2024 года — важнейшее политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде РФ", — написал он в твиттере.

Кроме того, ЦИК отказала лидеру "Коммунистов России" Сергею Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты из-за недостатка в собранных им подписях избирателей. У него нашли 8 979 недействительных подписей.

Напомним, что обозреватель Алексей Копытько считает, что российские власти откровенно испугались, что антивоенно настроенные граждане сконцентрируются вокруг оппозиционного кандидата в президенты Бориса Надеждина.