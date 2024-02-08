"Найважливіше рішення у житті": Надєждіну відмовили в реєстрації на виборах президента

На підтримку "опозиційного" кандидата виявили недійсними приблизно 9 тисяч підписів. Раніше ЦВК виявила у підписах Бориса Надєждіна понад 15% браку.

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Борису Надєждіну, який подався до ЦВК в РФ як кандидат на посаду президента Російської Федерації відмовили у реєстрації. Під час перевірки його документів виявили помилки в підписах. Про це повідомляє видання BILD.

Зазначається, що Центрвиборчком на засіданні 8 лютого визнав недійсними 9147 підписів в підтримку Бориса Надєждіна. Для реєстрації необхідно 100 тисяч, здати можна було не більше 105 тисяч підписів.

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Усього перевірили 60 тисяч підписів. Допустима частка браку у них становить 5%. У той же час, за версією ЦВК, за Надєждіна підписалося 11 померлих осіб.

ЦВК забракувала підписи з помилками в даних про збирачів, з помилками у підписах (не співпали з базою МВС), зібрані членами виборчих комісій (це заборонено законом) і, на думку ЦВК, залишені не самими виборцями.

Раніше ЦВК виявила у підписах Надєждіна понад 15% браку. Деякі з них були визнані недійсними через помилки ЦВК під час оцифрування. Наприклад, комісія розшифрувала Ростов-на-Дону як "ростов на дому" і забракувала підпис. Подібні підписи штабу Надєждіна вдалося відстояти.

Сам Надєждін заявив, що позиватиметься до суду на ЦВК.

"ЦВК відмовила у реєстрації моєї кандидатури на пост Президента РФ. Я не згоден із рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів у всій Росії. Ми проводили збір відкрито та чесно — за чергами до наших штабів та пунктів збору стежив увесь світ. Брати участь у президентських виборах 2024 року — найважливіше політичне рішення у моєму житті. Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржу рішення ЦВК у Верховному Суді РФ", — написав він у твітері.

Крім того, ЦВК відмовила лідеру "Комуністів Росії" Сергію Малінковичу у реєстрації кандидатом у президенти через брак у зібраних ним підписах виборців. У нього знайшли 8 979 недійсних підписів.

Нагадаємо, що оглядач Олексій Копитько вважає, що російська влада відверто злякалася, що антивоєнно налаштовані громадяни сконцентруються навколо опозиційного кандидата в президенти Бориса Надєждіна.