Залякують та "малюють": ГУР пояснило, навіщо РФ проводить "вибори" в окупованих регіонах

У Москві знають, що результати виборів президента 15-17 березня — це підробка, заявив заступник начальника розвідки Вадим Скібіцький. Однак голосування проведуть, а колаборанти "намалюють" беззаперечну підтримку.

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Головний адресат виборів президента РФ — це президент Володимир Путін і населення, яке проживає на території Росії та на окупованих територіях. Результат, який "намалюють" під час начебто підрахунку голосів, повинен показати вражаючу "перемогу" очільника Кремля. Заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький оцінив виборчий процес у РФ в інтерв'ю "РБК-Україна", — головні тези опубліковано на сторінці Facebook відомства.

Колаборанти, які діють на тимчасово окупованих територіях України, залякують і тиснуть на українських громадян, щоб вони взяли участь у так званих виборах, — нагадали у розвідці. Перед ними поставили задачу — привести на виборчі дільниці 75% людей з правом голосу, з них 75% повинні підтримати кандидатуру Путіна. Якщо вони "постараються догодити", то "намалюють" явку 85% і таку ж "підтримку".

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Подібні "ігри" у правову державу спрямовані не на Захід, а на Путіна та на пересічних громадян всередині РФ і на окупованих територіях, пояснив Скібіцький. Російські пропагандисти підхоплять результати і будуть говорить, що очільника Кремля підтримує все населення.

"Ці цифри мають значення виключно для Путіна і російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як у Росії, так і на окупованих територіях".

Втім, про те, що усі результати голосування — це підробка, у Москві також знають, — впевнений Скібіцький.

"Очевидно, що ці вибори — черговий фарс, результати якого заздалегідь знають у Кремлі".

Вибори президента РФ — деталі

Зазначимо, 15-17 березня у РФ відбуваються президентські вибори, у яких, крім Путіна, беруть участь ще троє людей — Владислав Даванков ("Нові люди"), Леонід Слуцький (ЛДПР), Микола Харитонов (КПРФ). Міг бути ще один кандидат, якого називали "антивоєнним" — Борис Надєждін, але його не допустили — відсіяли на етапі збору підписів.

Розвідка Великої Британії також прокоментувала виборчий процес у РФ. У аналітичній записці вказується, що на окупованих територіях залишилась ледь третина населення та відсутня безпека. Але навіть за таких умов будуть імітувати голосування, щоб показати "демократичність".

Нагадуємо, 12 березня у Бєлгородській та Курській областях РФ почався новий рейд російських добровольців. У офісі президента пояснили, що рейд вплине на президентські вибори. 14 березня бойові дії на прикордонних територіях продовжились — у мережі опублікували кадри прильотів під Бєлгородом.