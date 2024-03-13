Видимість демократії: у розвідці Британії розповіли, для чого потрібні "вибори" в окупації

За словами аналітиків, росіяни намагаються забезпечити високу явку на виборчі дільниці, тому "чиновники" в окупованих регіонах розпочали обхід будинків. Так населення намагаються переконати, щоб ті проголосували.

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15-17 березня в Росії відбудуться вибори президента, де одним з основних кандидатів є чинний лідер Володимир Путін. При цьому, на тимчасово окупованих територіях України проводять дострокове голосування. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії висловилися з цього приводу.

За даними аналітиків, місцева "влада" захоплених регіонів ухвалила рішення заздалегідь розпочати так звані "вибори" президента. У зв'язку з цим російські чиновники почали більш активно закликати людей голосувати.

"У Луганську для обходу будинків і переконання жителів проголосувати було залучено 2600 чиновників. Керівникам освітніх та інших державних установ наказано забезпечити явку своїх підлеглих на вибори", — йдеться в повідомленні.

При цьому, як додають аналітики, в умовах відсутності незалежних спостерігачів сильно зростає ймовірність фальсифікації результатів.

До слова, з огляду на значне переміщення та міграцію населення через війну, що триває, у населених пунктах і містах могла залишитися лише третина людей, які там проживали до початку бойових дій.

"Хоча Росія не має законних підстав для проведення виборів на території України, довіру до них ще більше підриває відсутність належного представництва, слабка безпека та заходи примусу населення до голосування. Цілком імовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявлятиме про високу явку з переважною підтримкою Путіна, незалежно від того, що станеться насправді, щоб створити враження, що було зроблено демократичний вибір", — підсумували британські аналітики.

У британській розвідці розповіли, для чого Росія проводить "вибори" на окупованих територіях Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, вибори в Росії триватимуть три дні — з 15 по 17 березня. На тимчасово окупованих територіях України також відбуватимуться так звані вибори.

Крім Володимира Путіна, у восьмих виборах президента Росії братимуть участь Леонід Слуцький, Владислав Даванков і Микола Харитонов. Усі троє — чинні депутати Держдуми РФ і перебувають під міжнародними санкціями через підтримку повномасштабного вторгнення в Україну.