Китай пообіцяв співпрацювати з Францією для припинення війни в Україні

В уряді Франції зазначають, що російське повномасштабне вторгнення вплинуло на європейську безпеку та міжнародний порядок.

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Посланець Китаю Лі Хуей зустрівся з Джонатаном Лакотом, заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції, щоб знайти вихід для припинення вогню на українській території та якнайшвидшого завершення війни. У пресслужбі Міністерства закордонних справ Китаю повідомили подробиці.

Він зазначив, що Пекін й надалі співпрацюватиме з Парижем щодо припинення бойових дій. У повідомленні йдеться про те, що обидві великі країни з глобальним впливом повинні зміцнювати діалог і співпрацю.

Учасники дискусії погодилися працювати разом для створення мирного, рівноправного, стабільного та впорядкованого багатополярного світу. Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо питання врегулювання війни.

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Лакот високо оцінив зусилля Китаю щодо посередництва в українському питанні, подякував представнику Лі Хуей за ознайомлення з ситуацією цього раунду човникової дипломатії. Він сказав, що російсько-українська війна вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок.

Китай та Франція, як постійні члени Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, мають більшу відповідальність і зобов’язання спільно сприяти належному розв’язанню ситуацію. Франція готова продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.

Нагадаємо, 9 березня Politico повідомило, що Франція створює альянс країн, які потенційно готові відправити західні війська на територію України. Стефан Сежурне, очільник МЗС Франції, зазначив, що Київ не звертався до Парижа стосовно залучення західних військових до задач в Україні, однак дипломат не виключає подібної можливості. Він висловив впевненість у тому, що це "може означати наявність певного персоналу, але не воювати".