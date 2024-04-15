"Даже не смешно": в 3-й штурмовой отреагировали на идею Макрона о временном перемирии

Запад хочет получить сотый урок и в очередной раз увидеть, как россияне нарушают свои обещания, считает Максим Жорин.

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Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона относительно перемирия в Украине на время Олимпийских игр, не оценили в Вооруженных силах Украины. В 3-й штурмовой бригаде считают, что россиянин не умеет придерживаться обещаний. Об этом в своем телеграм-канале 15 апреля высказался заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его мнению, единственный вариант для Франции, или любой другой страны поспособствовать миру в Украине — дать Украине средства ПВО.

"Можно и военный контингент. Тем более, французское общество, судя по соцопросам, готово к этому. А очередная инициатива о прекращении огня на определенный период — это уже даже не смешно. Пизд***жа за эти 10 лет мы слышали достаточно. Видимо Западу хочется получить сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил", — считал Жорин.

Напомним, что 22 марта сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на призывы капитулировать перед РФ. По его словам, даже после дипломатического урегулирования конфликта Кремль будет желать уничтожить Украину, ведь почувствует себя униженным.

Ранее сообщалось, что Россия стремится к переговорам, потому что знает, что не может получить военную победу. Поэтому сейчас на арену с шантажом в отношении них выпустили белорусского лидера Александра Лукашенко.