Ракеты ВМС ВСУ ударили по складам РФ под Мариуполем: что известно о попадании (фото)

ВМС Украины попали дальнобойной ракетой по складам россиян под Мариуполем, сообщило командование. Фото с места событий демонстрируют полностью разрушенные здания и искореженные обломки снарядов, мин, ракет ПВО.

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Украинские средства поражения получили склад боеприпасов ВС РФ на оккупированной территории вблизи Мариуполя. Эффективность попадания подтверждают пожары, которые видели с расстояния десятков километров. Об удачной отработке Украины написали на странице Facebook командования Военно-Морскими силами ВСУ.

Сообщение командования появилось в сети днем 17 сентября. Указано, что подразделения ВМС ВСУ попали дальнобойной ракетой по складу боеприпасов ВС РФ рядом с Мариуполем. Благодаря удачной отработке удалось уничтожить здания складов и тысячи тонн снарядов российской армии, говорится в заметке. Точная дата удара не упоминается: написали, что событие произошло "на днях".

Удар ВСУ — ВМС о попадании по складам РФ под Мариуполем Фото: Скриншот

Кроме того, в сообщении ВМС ВСУ есть фото возможной точки удара. Видно полосу на горизонте, на которой в нескольких местах полыхает огонь.

Удар ВСУ — последствия прилетов на складах РФ под Мариуполем 13 сентября Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Удар ВСУ — что известно о попаданиях

О возможных ударах Сил обороны по тыловым базам ВС РФ под Мариуполем писал советник мэра Петр Андрющенко. Сообщение чиновника о серии громких взрывов появилось в сети 13 сентября. Он сообщил, что были прилеты в трех точках: в треугольнике между селами Портовское–Рыбацкое–Мелекино, между Мангушем и Мариуполем, на северо-восток от Мариуполя ближе к Донецку. На видео, которое сделали местные жители, зарево заметно с расстояния в 10 км, написал Андрющенко.

Удар ВСУ — пожар на складах РФ под Мариуполем 13 сентября Фото: Скриншот

17 сентября советник мэра опубликовал новые фото с места прилетов, которые наглядно показывают последствия ударов украинских ракет. Он сообщил, что удалось уничтожить склад БК в селе Глубоком (в треугольнике, о котором упоминал ранее). По его словам, склад "испарился", а вместе с ним — тысячи "снарядов, мин, ракет ПВО". На фото, которые чиновник добавил к сообщению, видно кучи остатков российских снарядов и мелкие обломки складов, в которых они хранились.

Удар ВСУ — снаряды со складов РФ под Мариуполем Фото: Петр Андрющенко/Telegram Удар ВСУ — склады РФ под Мариуполем Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Точка, до которой долетела украинская ракета, расположена более чем в 100 км от линии фронта. Минобороны РФ 13 сентября подтвердило ночные атаки ВСУ, но упомянуло лишь об угрозе БПЛА для приграничных областей.

Удар ВСУ — расстояние от фронта до складов РФ под Мариуполем Фото: DeepState

Отметим, ранее Фокус писал, что на вооружении ВМС ВСУ есть пусковые установки "Нептун": их усовершенствовали для работы по наземных целях и достают 800-килограммовыми ракетами на расстояние до 300 км. В сентябре 2024 года издание The Telegraph перечислило дальнобойные средства поражения, которыми располагают Силы обороны. Журналисты подсчитали, что Украина применяла "Нептун" до 10 раз и проблема заключается в том, что ракеты производятся на заводах в пределах досягаемости оружия ВС РФ.

Напоминаем, 17 сентября в СМИ рассказали о новейших ракетах JDAM, испытания которых начали в США.