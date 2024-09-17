Ракеты ВМС ВСУ ударили по складам РФ под Мариуполем: что известно о попадании (фото)
ВМС Украины попали дальнобойной ракетой по складам россиян под Мариуполем, сообщило командование. Фото с места событий демонстрируют полностью разрушенные здания и искореженные обломки снарядов, мин, ракет ПВО.
Украинские средства поражения получили склад боеприпасов ВС РФ на оккупированной территории вблизи Мариуполя. Эффективность попадания подтверждают пожары, которые видели с расстояния десятков километров. Об удачной отработке Украины написали на странице Facebook командования Военно-Морскими силами ВСУ.
Сообщение командования появилось в сети днем 17 сентября. Указано, что подразделения ВМС ВСУ попали дальнобойной ракетой по складу боеприпасов ВС РФ рядом с Мариуполем. Благодаря удачной отработке удалось уничтожить здания складов и тысячи тонн снарядов российской армии, говорится в заметке. Точная дата удара не упоминается: написали, что событие произошло "на днях".
Кроме того, в сообщении ВМС ВСУ есть фото возможной точки удара. Видно полосу на горизонте, на которой в нескольких местах полыхает огонь.
Удар ВСУ — что известно о попаданиях
О возможных ударах Сил обороны по тыловым базам ВС РФ под Мариуполем писал советник мэра Петр Андрющенко. Сообщение чиновника о серии громких взрывов появилось в сети 13 сентября. Он сообщил, что были прилеты в трех точках: в треугольнике между селами Портовское–Рыбацкое–Мелекино, между Мангушем и Мариуполем, на северо-восток от Мариуполя ближе к Донецку. На видео, которое сделали местные жители, зарево заметно с расстояния в 10 км, написал Андрющенко.
17 сентября советник мэра опубликовал новые фото с места прилетов, которые наглядно показывают последствия ударов украинских ракет. Он сообщил, что удалось уничтожить склад БК в селе Глубоком (в треугольнике, о котором упоминал ранее). По его словам, склад "испарился", а вместе с ним — тысячи "снарядов, мин, ракет ПВО". На фото, которые чиновник добавил к сообщению, видно кучи остатков российских снарядов и мелкие обломки складов, в которых они хранились.
Точка, до которой долетела украинская ракета, расположена более чем в 100 км от линии фронта. Минобороны РФ 13 сентября подтвердило ночные атаки ВСУ, но упомянуло лишь об угрозе БПЛА для приграничных областей.
Отметим, ранее Фокус писал, что на вооружении ВМС ВСУ есть пусковые установки "Нептун": их усовершенствовали для работы по наземных целях и достают 800-килограммовыми ракетами на расстояние до 300 км. В сентябре 2024 года издание The Telegraph перечислило дальнобойные средства поражения, которыми располагают Силы обороны. Журналисты подсчитали, что Украина применяла "Нептун" до 10 раз и проблема заключается в том, что ракеты производятся на заводах в пределах досягаемости оружия ВС РФ.
Напоминаем, 17 сентября в СМИ рассказали о новейших ракетах JDAM, испытания которых начали в США.