Мощность, а не масштабы: какие преимущества получит Украина после ударов ATACMS по РФ, — аналитик

РФ запускает крылатые и баллистические ракеты с большим количеством взрывчатки для уничтожения объектов, расположенных в любом месте на территории Украины. Если Запад отменит ограничения на ракеты, то появятся шансы у украинского ВПК.

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Украине разрешено бить западным оружием лишь на несколько десятков километров от фронта, она выпускает мало собственных ракет и ее постоянно ограничивают, чтобы не иметь "эскалации". После появления иранских ракет Fath-360 ситуация может измениться и на фронте, и в украинском военно-промышленном комплексе. О том, как повлияет на возможности Сил обороны отмена ограничений Запада на Storm Shadow и ATACMS, написало издание The Telegraph.

Аналитик The Telegraph отметил, что ВПК Украины работает в условиях регулярных воздушных ударов, но все же смог разработать планирующую бомбу, которая выпускается самолетом Су-24, новейшую ракету "Паляница", которую испытали в августе 2024 года, и ракету "Нептун", которую применили до 10 раз. При этом выпускается по 100 тыс. FPV-дронов в месяц. Проблема большого количества БПЛА в том, что они несут мало взрывчатки и не могут вредить ВПК России так, как россияне вредят украинцам.

"Проблема украинской ударной кампании не в масштабах, а в мощности. Российская бомбардировка, пожалуй, в 10 раз сильнее украинской — и в 10 раз разрушительнее", — говорится в статье.

Нарастить выпуск мощного оружия трудно, поскольку собрать головку самонаведения или турбореактивный двигатель это не то же самое, что напечатать на 3D-принтеры запчасти для БПЛА, отметил аналитик. По его мнению, сначала Запад должен отменить запрет на ракеты Storm Shadow и ATACMS и тогда Украина получит две новые возможности. На первом этапе — это шанс наносить такие же мощные удары, как РФ. На втором — Украина нарастит выпуск собственного оружия и собственных мощных ракет, например, "Нептун" и "Паляница", подытожил он.

"Имея разрешение наносить удары по целям в глубине России американскими и европейскими боеприпасами, Украина может сейчас усилить свои бомбардировки. А потом еще больше усилить его, когда она будет производить значительное количество боеприпасов местного производства", — говорится в статье.

Ракеты ВСУ и ограничения Запада

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2024 года вновь начал напоминать партнерам, что следует отменить запрет на удары западным оружием по территории РФ. По его словам, если бы была такая возможность, то ситуация на линии фронта на Донбассе была бы другая, не гибли бы гражданские украинцы и не пришлось бы проводить прорыв в Курской области, потому что граница имела бы защиту. Предыдущее ослабление запретов состоялось в июне 2024 года, когда ВС РФ прорывались на севере Харьковской области. Тогда максимум, что позволили, это бить HIMARS и авиаракетами на расстояние до 80 км вглубь российской территории.

11 сентября в Киев прибыл государственный секретарь Энтони Блинкен и ожидалось, что он объявит о разрешении более широкого применения ATACMS. Пока что он сообщил о выделении 700 млн долл. помощи, но об отмене запрета не говорил. Тем временем Великобритания снимает ограничения на ракеты Strom Shadow, написали медиа.

Напоминаем, аналитики описали "план победы", который Владимир Зеленский планирует предоставить западным партнерам. В СМИ рассказали, какие условия выдвигают партнеры для ударов по целям на территории РФ.