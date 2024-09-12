Потужність, а не масштаби: які переваги отримає Україна після ударів ATACMS по РФ, — аналітик

РФ запускає крилаті та балістичні ракети з великою кількістю вибухівки для знищення об'єктів, розташованих будь-де на території України. Якщо Захід скасує обмеження на ракети, то з'являться шанси в українського ВПК.

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Україні дозволено бити західною зброєю лише на кілька десятків кілометрів від фронту, вона випускає замало власних ракет і її постійно обмежують, щоб не мати "ескалації". Після появи іранських ракет Fath-360 ситуація може змінитись і на фронті, і в українському військово-промисловому комплексі. Про те, як вплине на можливості Сил оборони скасування обмежень Заходу на Storm Shadow та ATACMS, написало видання The Telegraph.

Аналітик зауважив, що ВПК України працює в умовах регулярних повітряних ударів, але все ж спромігся розробити планувальну бомбу, яка випускається літаком Су-24, новітню ракету "Паляниця", яку випробували у серпні 2024 року, і ракету "Нептун", яку застосували до 10 разів. Водночас випускається по 100 тис. FPV-дронів на місяць. Проблема великої кількості БпЛА в тому, що вони несуть замало вибухівки і не можуть шкодити ВПК Росії так, як росіяни шкодять українцям.

"Проблема української страйкової кампанії не в масштабах, а в потужності. Російське бомбардування, мабуть, у 10 разів сильніше за українське – і в 10 разів руйнівніше", — ідеться у статті.

Наростити випуск потужної зброї важко, оскільки зібрати головку самонаведення або турбореактивний двигун це не те саме, що надрукувати на 3D-принтері запчастини для БпЛА, зауважив аналітик. На його думку, спершу Захід має скасувати заборону на ракети Storm Shadow та ATACMS і тоді Україна отримає дві нові можливості. На першому етапі — це шанс завдавати такі ж потужні удари, як РФ. На другому — Україна наростить випуск власної зброї і власних потужних ракет, наприклад, "Нептун" та "Паляниця", підсумував він.

"Маючи дозвіл завдавати ударів по цілях у глибині Росії американськими та європейськими боєприпасами, Україна може зараз посилити свої бомбардування. А потім ще більше посилити його, коли він вироблятиме значну кількість боєприпасів місцевого виробництва", — ідеться у статті.

Ракети ЗСУ та обмеження Заходу

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у вересні 2024 року знов почав нагадувати партнерам, що слід скасувати заборону на удари західною зброєю по території РФ. З його слів, якби була така можливість, то ситуація на лінії фронту на Донбасі була б інша, не гинули б цивільні українці і не довелось би проводити прорив в Курській області, бо кордон мав би захист. Попереднє послаблення заборон відбулось у червні 2024 року, коли ЗС РФ проривались на півночі Харківської області. Тоді максимум, що дозволили, це бити HIMARS та авіаракетами на відстань до 80 км вглиб російської території.

11 вересня до Києва прибув державний секретар Ентоні Блінкен і очікували, що він оголосить про дозвіл ширшого застосування ATACMS. Поки що він повідомив про виділення 700 млн дол. допомоги, але про скасування заборони не говорив. Тим часом Велика Британія знімає обмеження на ракети Strom Shadow, написали медіа.

Нагадуємо, аналітики описали "план перемоги", який Володимир Зеленський планує надати західним партнерам. У ЗМІ розповіли, які умови висувають партнери для ударів по цілях на території РФ.