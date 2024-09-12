США просили Зеленського детально описати план ударів по РФ далекобійними ракетами, — Bloomberg

За словами журналістів, надання Іраном ракет для Росії стало значною ескалацією в очах західних союзників України.

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США і Велика Британія дали зрозуміти, що відкриті для прохання України використати надану Заходом зброю для нанесення більш глибоких ударів по території Росії. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, головні дипломати двох країн не відкинули можливості задовольнити прохання президента Володимира Зеленського, але заявили, що глава Білого дому Джо Байден обговорить це питання детальніше, коли зустрінеться з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні пізніше цього тижня.

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Видання пише, що надання Іраном ракет Росії стало значною ескалацією. Тепер же США та Сполучене Королівство хочуть отримати від Зеленського більш детальний план ударів по вглиб території Росії та стратегію на наступний рік.

У матеріалі йдеться про те, що рішення про удари вглиб Росії навряд чи буде ухвалено до засідання ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня. Водночас адміністрація Байдена стикається з тиском з боку деяких союзників по НАТО, які вимагають зайняти агресивнішу позицію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Блінкен і Леммі приїхали в Україну,щоб підтримати Київ на ключовому етапі війни. За даними журналістів, Володимир Зеленський цього місяця поїде до США, щоб представити президенту Байдену і двом його потенційним наступникам план, який, як він сподівається, наблизить кінець війни.

Також журналісти писали про те, що Британія вже дозволила бити по Росії далекобійними ракетами Storm Shadow. Відправка Іраном балістичних ракет до Росії змінила стратегічне мислення в Лондоні та Вашингтоні. Однак публічно про зняття заборони, пише видання, не оголосять.