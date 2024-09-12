США просили Зеленского подробно описать план ударов по РФ дальнобойными ракетами, — Bloomberg

По словам журналистов, предоставление Ираном ракет для России стало значительной эскалацией в глазах западных союзников Украины.

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США и Великобритания дали понять, что открыты для просьбы Украины использовать предоставленное Западом оружие для нанесения более глубоких ударов по территории России. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, главные дипломаты двух стран не исключили возможности удовлетворить просьбу президента Владимира Зеленского, но заявили, что глава Белого дома Джо Байден обсудит этот вопрос более подробно, когда встретится с британским премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне позднее на этой неделе.

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Издание пишет, что предоставление Ираном ракет России стало значительной эскалацией. Теперь же США и Соединенное Королевство хотят получить от Зеленского более подробный план ударов по вглубь территории России и стратегию на следующий год.

В материале говорится, что решение об ударах вглубь России вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке в конце сентября. При этом администрация Байдена сталкивается с давлением со стороны некоторых союзников по НАТО, требующих занять более агрессивную позицию.

Ранее СМИ сообщали, что Блинкен и Лемми приехали в Украину, чтобы поддержать Киев на ключевом этапе войны. По данным журналистов, Владимир Зеленский в этом месяце поедет в США, чтобы представить президенту Байдену и двум его потенциальным преемникам план, который, как он надеется, приблизит конец войны.

Также журналисты писали о том, что Британия уже разрешила бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Отправка Ираном баллистических ракет в Россию изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне. Однако публично о снятии запрета, пишет издание, не объявят.