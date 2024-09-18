Курська битва: чи може прорив ЗСУ на територію РФ бути вигідним Кремлю, — аналітики

Наступ українських військ у Курській області, що розпочався 6 серпня, спричинив бурхливі дискусії серед військових експертів і політичних аналітиків. Ситуація викликала полярні думки щодо того, чи варто розглядати це як значну перемогу Києва, чи як тимчасову тактичну операцію, що не змінить перебігу війни.

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Військові експерти пропонують різні сценарії розвитку подій у Курській області, оцінюючи наслідки цієї операції як для України, так і для РФ. Про те, який ефект мала Курська операція і до чого вона може призвести в перспективі — йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

Тріумф чи психологічна операція?

Деякі аналітики, як-от заступник директора програми "Росія і Євразія" в Chatham House Орися Луцевич, вважають успіх України в Курську символом приниження Росії та президента Володимира Путіна. Вона зазначає, що жодна інша іноземна держава в новітній історії не вторгалася на територію РФ військовим шляхом, що робить цей крок важливим прецедентом.

Про це свідчить той факт, що Сили оборони утримують російську територію і зміцнюють свої позиції, взявши в полон сотні російських солдатів.

Пьотр Шледзь із Варшавського університету стверджує, що операція має психологічне значення, надаючи українцям необхідний моральний імпульс після місяців атак з боку ЗС РФ. Він вважає, що це створює передумови для виведення російських військ з українських територій.

"Це моральне піднесення, яке було необхідне українським громадянам і військам після кількох місяців російського наступу, під час якого сотні безпілотників і ракет завдавали ударів по цивільних об'єктах і критично важливій інфраструктурі. Це має вирішальне значення для здатності України мобілізувати робочу силу, що здається дедалі складнішим завданням", — вважає аналітик.

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Експерти Майкл Кофман з Фонду Карнегі та Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики зазначають, що успіх під Курськом може вплинути на американських політиків, сприяючи додатковій матеріальній допомозі Україні та послабленню тиску на Київ у питанні згоди на переговори з Москвою.

Зі свого боку журналіст Ставрос Атламазоглоу стверджує, що територіальні успіхи України в Курській області мають створити серйозний тиск на Росію.

"Метою вторгнення було створити настільки загрозливу і принизливу ситуацію для російських військових, щоби змусити Кремль відвести війська з українських територій", — зазначає він.

Ситуація в Курській обалсті на 16 вересня за версією Інституту вивчення війни Фото: ISW

Побоювання з приводу довгострокових наслідків

Однак є й протилежні погляди. Деякі експерти попереджають, що успіхи України в Курську можуть виявитися короткочасними та не принести стратегічних переваг. Так старший науковий співробітник Інституту миру і дипломатії Ендрю Летем, зазначає, що Україна може зіткнутися з проблемою нестачі ресурсів для утримання позицій у Курську.

"З військового погляду вторгнення в Курськ не принесло Україні значних вигод. Воно відвернуло ресурси від стратегічно важливих позицій на сході країни", — вважає Летем.

За його словами, успіх російських військ на Донбасі може призвести до каскадного ефекту, якщо буде захоплено важливий логістичний вузол у Покровську, що порушить лінії постачання української армії на східному фронті.

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Також експерти зазначають, що поточна фаза конфлікту між Україною і РФ може перерости у "війну на виснаження". За таких умов Росія, володіючи більшими ресурсами в живій силі, зброї та техніці, має перевагу, попри успіхи України в окремих операціях, таких як Курська.

Багато аналітиків вважають, що довгострокова перемога в цій війні залежатиме від здатності сторін зберегти ресурси й продовжувати бойові дії протягом тривалого періоду.

"Росія, найімовірніше, продовжить чинити наступальний тиск уздовж лінії фронту, нарощуючи сили для контратаки", — вважають Кофман і Лі.

Існує думка, що успіх України в Курській області може мати несподівані геополітичні наслідки. Наприклад, Марк Н. Кац із Центру Вільсона порушує питання про те, чи не призведе цей крок до зміни балансу сил у самій Росії та навколо неї.

За його словами, інші гравці, крім України, можуть розглядати терпимість Путіна до окупації Курської області як вікно можливостей. Наприклад, це може змінити політичний вектор республік на Північному Кавказі, у Придністров'ї або ж змінити позицію білоруського президента Олександра Лукашенка.

На тлі дискусій про значення успіху Сил оборони під Курськом можна припустити, що ця операція впливає не тільки на військову стратегію, а й на міжнародну політику. Українські успіхи можуть посилити підтримку Заходу, однак Росія, володіючи великими ресурсами, зберігає можливість для контратак і ведення війни на виснаження.

Раніше повідомлялося, що операція ЗСУ в Курській області триває вже другий місяць і росіяни мають намір зробити все для того, щоб вибити українських захисників із регіону. За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, дедлайн стоїть до 1 жовтня.