"Путін публічно поставив дедлайн": у ЗСУ розповіли, як ЗС РФ хочуть наступати під Курськом

За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, росіяни можуть почати "м'ясні штурми" лише на півночі, адже всі інші напрямки контролюють Сили оборони. Для цього противник має намір використати всі ресурси.

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Операція ЗСУ в Курській області триває вже другий місяць і росіяни мають намір зробити все для того, щоб вибити українських захисників із регіону. Дедлайн стоїть до 1 жовтня. Детальніше про це висловився ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман у коментарі "24 каналу".

За його словами, минулого тижня ЗС РФ почали контрнаступальні дії в Курській області. Усе через те, що з Кремля надійшло розпорядження — повністю звільнити регіон до кінця місяця будь-якими способами.

Майор запасу ЗСУ зазначив, що війська противника зможуть наступати тільки з півночі, адже всі інші напрямки повністю контролюють українські захисники. Крім того, всі три мости через річку Сейм було підірвано.

"П'ять танків, три броньовані машини, з яких сім одиниць наші спалили, то які це потужні наступальні дії? Це була спроба щось зробити, але вона виявилася вкрай невдалою з боку росіян", — заявив Олексій Гетьман.

Найближчим часом ЗС РФ все ж планують нові штурмові дії, адже до 1 жовтня вони мають намір виконати наказ Володимира Путіна і спробувати витіснити ЗСУ з регіону. Якщо цього не станеться, тоді Кремль створить проблеми для російських командирів батальйонів, бригад, полків. У результаті все це призведе до того, що кількість "м'ясних штурмів" зросте. Сили оборони також не збираються стояти на місці.

"Путін публічно поставив дедлайн, тому не виконати його буде небезпечно для життя військових еліт. Тому вони будуть класти тисячі своїх людей... Сили оборони будуть рухатися. Тобто, ми невеликою кількістю наших Збройних сил будемо примушувати тримати там велику кількість російських сил і точково завдавати їм удари з несподіваних місць", — підсумував Олексій Гетьман.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що в Курській області 8 000 військових РФ загрожує оточення. За даними Telegram-каналу підрозділу БПЛА Khorne, ЗСУ могли прорвати російський кордон на ще одній ділянці в Курській області. І що тепер російським військам доведеться залишати території, щоб уникнути оточення.