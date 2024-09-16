"Путин публично поставил дедлайн": в ВСУ рассказали, как ВС РФ хотят наступать под Курском

По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, россияне могут начать "мясные штурмы" лишь на севере, ведь все остальные направления контролируют Силы обороны. Для этого противник намерен использовать все ресурсы.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже второй месяц и россияне намерены сделать все для того, чтобы выбить украинских защитников из региона. Дедлайн стоит до 1 октября. Детальнее об этом высказался ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в комментарии "24 каналу".

По его словам, на прошлой неделе ВС РФ начали контрнаступательные действия в Курской области. Все из-за того, что из Кремля пришло распоряжение — полностью освободить регион до конца месяца любыми способами.

Майор запаса ВСУ отметил, что войска противника смогут наступать только с севера, ведь все остальные направления полностью контролируют украинские защитники. Кроме того, все три моста через реку Сейм были взорваны.

"Пять танков, три бронированные машины, из которых семь единиц наши сожгли, то какие это мощные наступательные действия? Это была попытка что-то сделать, но она оказалась крайне неудачной со стороны россиян", — заявил Алексей Гетьман.

В ближайшее время ВС РФ все же планируют новые штурмовые действия, ведь до 1 октября они намерены выполнить приказ Владимира Путина и попытаться вытеснить ВСУ из региона. Если этого не случится, тогда Кремль создаст проблемы для российских командиров батальонов, бригад, полков. В результате все это приведет к тому, что количество "мясных штурмов" вырастет. Силы обороны также не собираются стоять на месте.

"Путин публично поставил дедлайн, поэтому не выполнить его будет опасно для жизни военных элит. Поэтому они будут класть тысячи своих людей… Силы обороны будут двигаться. То есть, мы небольшим количеством наших Вооруженных сил будем заставлять держать там большое количество российских сил и точечно наносить им удары из неожиданных мест", — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что в Курской области 8 000 военных РФ угрожает окружение. По данным Telegram-канала подразделения БПЛА Khorne, ВСУ могли прорвать российскую границу на еще одном участке в Курской области. И что теперь российским войскам придется оставлять территории, чтобы избежать окружения.