"Робили вітер": 225-й батальйон показав, як танки і БМП ЗСУ проривали кордон РФ (відео)

Російська армія збудувала лінію оборони в Курській області з шести рядів бетонних пірамід та колючого дроту, розповіли бійці. Під час долання цих перешкод по українцях стріляли, свідчать кадри відео, але вони впорались.

Related video

Українські військові під час прориву в Курській області застосували різні види бронемашин, щоб здолати лінію оборони ЗС РФ. Вперед рушили машини, які витримували влучання ракет: вони розсунули бетонні піраміди та роздерли колючий дріт. Після цього рушили бронеавтомобілі "Козак" і танки. Кадри перших годин бойових дій в Курській області бійці 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ опублікували у Telegram-каналі.

Публікація з хвилинним відео з'явилась у мережі вдень 18 вересня. Відео знімалось дроном, який у гарній якості демонстрував усі деталі українського наступу. Бачимо, як полями їде броньована машина ЗСУ, по якій влучає російська ракета, але пошкоджень немає і вона розвертається для другої спроби. Після цього вдається розсунути ряди бетонних пірамід, якими ЗС РФ намагались прикрити кордон, та прорізати шар колючого дроту. Останні кадри показують, як на російську територію повільно їдуть українські танки і несуться бронеавтомобілі "Козак".

На відео чути голос українського бійця Максима, який коментує кожен крок під час прориву. Боєць вболіває за 225-й батальйон, емоційно пояснюючи, що саме відбувається на екрані.

"Ми робимо вітер" — наводять у дописі враження бійця від боїв на кордоні Курської області.

Де саме та коли записали відео українського прориву, у повідомленні батальйону не вказується.

Прорив в Курській області станом на 18 вересня

Зазначимо, прорив в Курській області почався 6 серпня 2024 року і станом на вересень Україна контролює 1 300 кв. км російської території, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Перші точки прориву відбулись на дорозі в Суджу, потім — біля Тьоткиного. 16 вересня українські військові опублікували кадри нової точки прориву — біля сіл Веселе та Ведмеже.

Військовий аналітики Defense Express Сергій Згурець пояснив, що ЗСУ почали другу фазу боїв у Курській області. Завдання цієї фази — прорватись ближче до Рильська по дорозі від Коренево та розрізання російського плацдарму у Глушковському районі вздовж берега річки Сейм.

14 вересня на порталі "OBOZ" опублікували розповіді бійців 225-го батальйону про підготовку до прориву та перші години наступу. Співрозмовники журналістів пояснили, що вони дізналися про штурм за кілька годин до початку, а перед цим посилено тренувалися та втримували відтинок біля Часового Яру.

Нагадуємо, 18 вересня аналітики порталу The Eurasian Times опублікували статтю, у якій припустили, що прорив під Курськ може бути корисним російській владі.