"Одна из самых серьезных операций за 400 лет": бойцы ВСУ оценили прорыв в Курской области

По словам командира 225-го ОШБ Олега Ширяева, наступление в Курской области было одной из самых серьезных операций на территории противника ни больше ни меньше со времен гетьмана Петра Сагайдачного.

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Подразделения 225-го ОШБ с первых дней Курской операции выполняли задачи по прорыву за линии обороны ВС РФ и пытались пройти как можно дальше в Курской области. Эта операция — уникальна для оборонительной войны Украины против РФ, более того, ее сравнивают с тем, что происходило во Вторую мировую, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко. Об этом пишет Oboz.ua.

Командир 1-й штурмовой роты с позывным Швед объяснил, что первой целью был прорыв обороны, чтобы позволить другим подразделениям зайти вглубь Курской области.

По словам командира роты огневой поддержки Сан Саныча, о месте проведения операции бойцам сообщили примерно за сутки до начала, а до этого просто сказали о передислокации в Сумскую область. До этого подготовка бойцов ВСУ была самой высокой за все время полномасштабного вторжения РФ.

Специальные штурмовые роты прошли усиленные тренировки, другая часть батальона удерживала оборону Часового Яра, впоследствии ее перебросили в Сумскую область.

"Наш батальон прошел самые горячие точки <…> Каждая локация отличается, и ведение боевых действий, и применяемое оружие, и оборудование", — объяснил Сан Саныч. По его словам, начало Курской операции было динамичным: бронетехнику поддерживали тяжелые пулеметы. На первый план вышли неожиданность и скорость.

ВС РФ бросили основные силы на Покровск и в Харьковскую область, поэтому наступление под Курском стало "ударом под дых противнику", считает командир 225-го ОШБ Олег Ширяев.

Вместе с тем, по его словам, в российских войсках отдавали себе отчет в том, что Украина собирается атаковать. Как бы то ни было, они оказались не готовы: на первой линии находились срочники, которые "охотно сдавались в плен, сопротивление было минимальным".

Командир батальона отметил, что его отдельный штурмовой батальон взял в плен 50 человек.

Подразделение не встречало каких-то необычных трофеев — чаще всего запасные автоматы в окопах. Техники было немного, поскольку штурмовой батальон идет первым. Следующие подразделения, скорее всего, набрали немало, объяснили бойцы 225-го ОШБ.

Слабой стороной российских войск, по словам бойцов ВСУ, оказалось то, что у них не было понимания, что делать. Сильные стороны — авиация и БПЛА.

"Все задачи нашим подразделением были выполнены на 100% и в поставленные сроки. Если бы стояла задача войти в Курск или еще куда-то, ее бы выполнили", — отметил Сан Саныч.

С возникающими проблемами ВСУ справлялись мгновенно: потому что все было продумано достаточно хорошо.

Олег Ширяев считает, что это была одна из самых серьезных операций на территории противника ни больше ни меньше за последние четыре века — со времен гетьмана Петра Сагайдачного.

Напомним, что в ДШВ показали, как разбили подразделение ВДВ РФ в Курской области.

Также сообщалось, что в разведке Британии показали, как уничтожаются понтоны в Курской области.