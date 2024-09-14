Уцелевшие набросились на пятки: ДШВ показали, как разбили на Курщине подразделение ВДВ РФ (видео)

В командовании рассказали, что украинские воины ликвидировали БМД, танк, БТР и несколько десятков россиян.

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В Курской области украинские войска разбили подразделение российских ВДВ. В результате уничтожено несколько десятков россиян и техника. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Вчера, на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники, из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ российской федерации", — указано в сообщении.

В Десантно-штурмовых войсках добавили, что попытка прорвать оборонительные позиции ВС Украины оказалась провальной. Тяжелый бой длился несколько часов.

"В итоге — на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян. Остальные уцелевшие российские "ведовешники" накивали пятки", — добавили в ведомстве.

Ситуация в Курской области: что сейчас известно

14 сентября Силы обороны Украины совершили прорыв на новом участке фронта в Курской области. Прорыв российской границы состоялся в направлении населенного пункта Веселое. Под угрозой окружения находится российская группировка срочников количеством не менее тысячи человек. Это позволит пополнить обменный фонд.

Кроме этого, ВСУ продолжают уничтожать автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм в Курской области. Таким образом украинские военные пытаются нарушить логистику войск РФ.

Украинские войска уничтожают не только переправы, но и врага. Недавно ВСУ ударили кассетными боеприпасами по скоплению россиян возле понтонной переправы на Курщине. Тогда была поражена большая площадь по обоим берегам реки.