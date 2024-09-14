Вцілілі накивали п'ятами: ДШВ показали, як розбили на Курщині підрозділ ВДВ РФ (відео)

У командуванні розповіли, що українські воїни ліквідували БМД, танк, БТР та декілька десятків росіян.

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В Курській області українські війська розбили підрозділ російських ВДВ. В результаті знищено кілька десятків росіян та техніка. Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки, з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ російської федерації", — зазначено в повідомленні.

В Десантно-штурмових військах додали, що спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною. Важкий бій тривав кілька годин.

"У підсумку — на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян. Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами" — додали у відомстві.

Ситуація в Курській області: що зараз відомо

14 вересня Сили оборони України здійснили прорив на новій ділянці фронту в Курській області. Прорив російського кордону відбувся в напрямку населеного пункту Веселе. Під загрозою оточення перебуває російське угрупування строковиків кількістю не менше тисячі осіб. Це дозволить поповнити обмінний фонд.

Окрім цього, ЗСУ продовжують знищувати автомобільні та понтонні мости через річку Сейм в Курській області. Таким чином українські військові намагаються порушити логістику військ РФ.

Українські війська нищать не тільки переправи, але й ворога. Нещодавно ЗСУ вдарили касетними боєприпасами по скупченню росіян біля понтонної переправи на Курщині. Тоді була уражена велика площа по обидва береги ріки.