Десантники ЗСУ ефектно підбили сучасну БМД-4 окупантів у Курській області (відео)

У ДШВ заявили, що росіяни вели стрілянину по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів і FPV-дронів зупинили ворожу техніку.

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Українські десантники підбили чергову БМД російських ВДВ у Курській області. Про це повідомила пресслужба Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Злагодженими діями підвели сучасну російську бойову машину десанту БМД-4", — сказано в повідомленні.

У ДШВ заявили, що противник заїхав на бойовій машині з десантом у село, знаючи, що його контролюють українські сили. Росіяни вели стрілянину по житловій забудові з місця зупинки, а українські розрахунки артилеристів і FPV-дронів зупинили ворожу техніку і унеможливили її подальше використання.

У прес-службі зазначили, що вогонь артилерії під час перших обстрілів пошкодив бойову машину противника. Водночас один з українських fpv-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацювала РЕБ.

"Другий і третій політ виявився успішним. Машина відкотилася, поранений і контужений десант розбігся руїнами російського села, де на них уже чекають наші воїни", — сказано в повідомленні.

Що відомо про БМД-4

Російська бойова гусенична гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу. Була прийнята на озброєння ЗС Росії 31 грудня 2004 року.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим. ЗСУ вдалося повністю оточити вороже угруповання, але періодично відбуваються успішні спроби ЗС РФ прорватися до оточених з БК і їжею, розповіли в DeepState.

Також військовий оглядач Сергій Згурець заявив, що ЗС РФ б'ють по логістиці, ЗСУ почали другу фазу прориву. За його словами, російські війська намагаються повернути контроль над селом, розташованим за 5 км від логістичної траси ЗСУ під Суджею. Експерт попередив, що починається друга фаза боїв на цьому напрямку.