"Выскочил без брони и оружия": 19-летний оккупант выдал тайны ВС РФ (видео)
Представитель 33 ОМБр Назар Войтенков рассказал, что молодой россиянин "пробежал по полю" за дроном. Встретив бойцов ВСУ, он сразу начал раскрывать "все свои секреты".
Украинские военные захватили в плен молодого парня, который сразу выдал секреты своего командования. Деталями 23 сентября в эфире телемарафона поделился и.о. пресс-офицера 33 отдельная механизированная бригада ВСУ Назар Войтенков.
Он рассказал, что во время штурма 19 сентября на Кураховском направлении захватили в плен российского бойца, которому всего 19 лет. Он подписал контракт с ВС РФ, желая служить в Красноярске, но вместо "безопасного армейского будущего" попал на войну. Перед россиянином встал выбор — погибнуть от сброса с дрона или сдаться в плен и выдать ВСУ полезную для них информацию.
"Он пробежал по полю, мы его провели "Мавиком". Он зашел к нам на позиции, где мы уже подробнее пообщались", — вспомнил Войтенков.
По его словам, выяснилось, что парень служил наводчиком БМП.
"На позиции к нам он выскочил абсолютно без брони и без оружия. Просто спрятался в блиндаж, ожидая, что же с ним произойдет дальше. Честно, когда мы только его встретили с поля, он сразу начал выдавать все свои секреты", — отметил представитель бригады.
В частности, россиянин раскрыл названия посадок, места расположения сил, средств и тыла ВС РФ, локации вражеских госпиталей и тому подобное. Войтенков подчеркнул, что эта информация будет полезной для поражения.
Напомним, и.о. пресс-офицера 33 ОМБр Назар Войтенков рассказал, что Курахово находится по флангам в "относительном окружении". ВС РФ могли бы "закрыть в кольцо" город, но им этого не дают сделать Силы обороны.
Боец 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что враг начал стягивать силы в район Кременной. По его словам, оккупанты готовятся к новым штурмам.