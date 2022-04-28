"Референдума не будет": оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к Крыму, — мэр

Мэр города Игорь Колыхаев полагает, что создавать новое квазигосударственное образование на территории Украины оккупантам нет смысла.

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Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев считает, что российские оккупационные власти не планируют проводить в регионе псевдореферендум. По его мнению, вероятнее всего Херсонскую область присоединят к Крыму. Об этом Колыхаев рассказал в интервью "Радио НВ".

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По словам мэра оккупированного города, в первое время распространялись слухи о том, что захватчики планировали путем псевдореферендума создать так называемую республику "ХНР". Вследствие чего жители Херсонской области стали пытаться с риском для жизни выехать в соседние области, даже вопреки отсутствию зеленых коридоров. Однако четкой информации о подобных планах провести "референдум" Колыхаеву неизвестно.

"Относительно "референдума". У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет "референдум". Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать. Что я вижу: "референдума" не будет. Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму", — рассказал Колыхаев.

Колыхаев полагает, что в нынешних условиях создавать новое квазигосударственное образование оккупантам нет смысла. Вместо этого, захватчики назначили Владимира Сальдо "комендантом" Херсона, а Александра Кобца — новым "председателем" Херсонской областной администрации.

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Также мэр города сообщил, что в Херсоне продолжаются периодически проходить проукраинские митинги, во время которых местные жители выступают против создания "ХНР". По его словам, бывают случаи, когда участники митингов потом пропадают — на данный момент пропало более 220 активистов.

"Вышло более 100 жителей нашего города. Против них были применены шумовые гранаты и слезоточивый газ. Были ранены четыре человека, одна из них 71-летняя женщина, которая сейчас в больнице, и мужчина 50 лет из переломом ноги", — сообщил Колыхаев.

Напомним, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов назвал Одессу и Николаев русскими городами, жители которых "ждут освобождения от нацизма". По его словам, "освобождение" этих городов — всего лишь вопрос времени.

Секретарь СНБО Алексей Данилов исключил всякую возможность создания так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Данилов убежден, что в ближайшее время область будет освобождена от захватчиков.