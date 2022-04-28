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Украина Российско-украинская война

"Референдума не будет": оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к Крыму, — мэр

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Херсон в оккупации
Фото: Радио Свобода

Мэр города Игорь Колыхаев полагает, что создавать новое квазигосударственное образование на территории Украины оккупантам нет смысла.

Мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев считает, что российские оккупационные власти не планируют проводить в регионе псевдореферендум. По его мнению, вероятнее всего Херсонскую область присоединят к Крыму. Об этом Колыхаев рассказал в интервью "Радио НВ".

По словам мэра оккупированного города, в первое время распространялись слухи о том, что захватчики планировали путем псевдореферендума создать так называемую республику "ХНР". Вследствие чего жители Херсонской области стали пытаться с риском для жизни выехать в соседние области, даже вопреки отсутствию зеленых коридоров. Однако четкой информации о подобных планах провести "референдум" Колыхаеву неизвестно.

"Относительно "референдума". У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет "референдум". Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать. Что я вижу: "референдума" не будет. Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму", — рассказал Колыхаев.

Колыхаев полагает, что в нынешних условиях создавать новое квазигосударственное образование оккупантам нет смысла. Вместо этого, захватчики назначили Владимира Сальдо "комендантом" Херсона, а Александра Кобца — новым "председателем" Херсонской областной администрации.

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Также мэр города сообщил, что в Херсоне продолжаются периодически проходить проукраинские митинги, во время которых местные жители выступают против создания "ХНР". По его словам, бывают случаи, когда участники митингов потом пропадают — на данный момент пропало более 220 активистов.

"Вышло более 100 жителей нашего города. Против них были применены шумовые гранаты и слезоточивый газ. Были ранены четыре человека, одна из них 71-летняя женщина, которая сейчас в больнице, и мужчина 50 лет из переломом ноги", — сообщил Колыхаев.

Напомним, что херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов назвал Одессу и Николаев русскими городами, жители которых "ждут освобождения от нацизма". По его словам, "освобождение" этих городов — всего лишь вопрос времени.

Секретарь СНБО Алексей Данилов исключил всякую возможность создания так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Данилов убежден, что в ближайшее время область будет освобождена от захватчиков.