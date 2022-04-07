Силы спецопераций захватил части зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" (фото)
В Командовании ССО подчеркивают, что захваченные установки пригодны к применению.
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Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины захватили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и БПУ комплекса "Бук-М1". Об этом сообщает командование ССО в Facebook.
Указывается, что во время "охоты" военные захватили часть комплекса "Бук-М2" и часть комплекса "Бук-М1". Вся захваченная техника пригодна к применению.
"ССО продолжают охоту за особенными и ценными трофеями. Поэтому иногда, даже самого страшного зверя лучше брать живцом!" — подчеркнули в пресс-службе.
"Бук-М2" — это зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение в 2008 году. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на средней дистанции. Максимальная скорость обстреливаемых целей — 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон. Заявляется, что ЗРК способен вести огонь сразу по 24 целям.
6 апреля военные уничтожили ПВО врага. Была обнаружена и уничтожена установка ЗРК "Бук". Военные навели артиллерию на ЗРК, а затем провели зачистку местности.
Напомним, 6 апреля десант ВСУ уничтожил подразделение РЭБ и охрану спецназа Генштаба РФ.
4 апреля спецназ ССО показал уничтоженный командный пункт из комплекса С-300.