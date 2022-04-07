Силы спецопераций захватил части зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" (фото)

В Командовании ССО подчеркивают, что захваченные установки пригодны к применению.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины захватили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и БПУ комплекса "Бук-М1". Об этом сообщает командование ССО в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Указывается, что во время "охоты" военные захватили часть комплекса "Бук-М2" и часть комплекса "Бук-М1". Вся захваченная техника пригодна к применению.

"ССО продолжают охоту за особенными и ценными трофеями. Поэтому иногда, даже самого страшного зверя лучше брать живцом!" — подчеркнули в пресс-службе.

"Бук-М2" — это зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение в 2008 году. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей на средней дистанции. Максимальная скорость обстреливаемых целей — 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон. Заявляется, что ЗРК способен вести огонь сразу по 24 целям.

6 апреля военные уничтожили ПВО врага. Была обнаружена и уничтожена установка ЗРК "Бук". Военные навели артиллерию на ЗРК, а затем провели зачистку местности.

[ + – ] Боец спецназа на фоне Бука

Напомним, 6 апреля десант ВСУ уничтожил подразделение РЭБ и охрану спецназа Генштаба РФ.

4 апреля спецназ ССО показал уничтоженный командный пункт из комплекса С-300.