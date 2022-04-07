Сили спецоперацій захопили частини зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" (фото)

У Командуванні ССО наголошують, що захоплені установки придатні до застосування.

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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України захопили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2" і БПУ комплексу "Бук-М1". Про це повідомляє командування ССО у Facebook.

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Вказується, що під час "полювання" військові захопили частину комплексу "Бук-М2" і частину комплексу "Бук-М1". Уся захоплена техніка застосовується.

"ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями. Тому іноді навіть найстрашнішого звіра краще брати живцем!" — наголосили в пресслужбі.

"Бук-М2" — це зенітно-ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 2008 році. Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на середній дистанції. Максимальна швидкість цілей, що обстрілюються, — 1100 м/с назустріч і 300-400 м/с навздогін. Заявляється, що ЗРК здатний вести вогонь одразу по 24 цілях.

6 квітня військові знищили ППО ворога. Було виявлено та знищено установку ЗРК "Бук". Військові навели артилерію на ЗРК, а згодом провели зачистку місцевості.

[ + – ] Боєць спецназу на фоні Бука

Нагадаємо, 6 квітня десант ЗСУ знищив підрозділ РЕБ і охорону спецназу Генштабу РФ.

4 квітня спецназ ССО показали знищений командний пункт із комплексу С-300.