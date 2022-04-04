Український спецназ показав знищений командний пункт із комплексу С-300 (фото)

Установка здатна наводитися одночасно на 12 цілей 6 різних типів.

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Сили спеціальних операцій ЗСУ показали знищену машину зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300.

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На фото видно командний пункт 5Н63С із радіолокатором підсвічування цілей і наведення ракет 30Н6. Подібний командний пункт входить до складу С-300 різних версій.

Як повідомляє Мілітарний, частину мобільного командного пункту фактично знищено. Станція РЛС використовується для одночасного підсвічування цілей для 12 ракет на 6 цілей різного типу. Також установка приймає і сигнал повітряних цілей із вибором першочергових цілей, супроводом і наведенням ракет.

У ЗРК С-300ПС входить:

радіолокатор виявлення кругового огляду;

радіолокатор підсвічування цілей і наведення ракет;

засіб виявлення і цілевказування кругового огляду;

пускові установки;

ракети;

засоби командування та управління.

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ захопили один з елементів новітнього російського комплексу ППО "Барнаул-Т".

23 березня українські військові захопили одну з найпотужніших станцій РЕБ в РФ "Красуху-4".