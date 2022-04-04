Український спецназ показав знищений командний пункт із комплексу С-300 (фото)
Установка здатна наводитися одночасно на 12 цілей 6 різних типів.
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Сили спеціальних операцій ЗСУ показали знищену машину зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300.
На фото видно командний пункт 5Н63С із радіолокатором підсвічування цілей і наведення ракет 30Н6. Подібний командний пункт входить до складу С-300 різних версій.
Як повідомляє Мілітарний, частину мобільного командного пункту фактично знищено. Станція РЛС використовується для одночасного підсвічування цілей для 12 ракет на 6 цілей різного типу. Також установка приймає і сигнал повітряних цілей із вибором першочергових цілей, супроводом і наведенням ракет.
У ЗРК С-300ПС входить:
- радіолокатор виявлення кругового огляду;
- радіолокатор підсвічування цілей і наведення ракет;
- засіб виявлення і цілевказування кругового огляду;
- пускові установки;
- ракети;
- засоби командування та управління.
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