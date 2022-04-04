UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Украинский спецназ показал уничтоженный командный пункт из комплекса С-300 (фото)

566
с-300
Уничтоженная станция

Установка способна наводиться одновременно на 12 целей 6 различных типов.

Силы специальных операций ВСУ показали уничтоженную машину из состава зенитно-ракетного комплекса С-300.

На фото виден командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки целей и наведения ракет 30Н6. Подобный командный пункт входит в состав С-300 различных версий.

целый командный пункт

Как сообщает Милитарный, часть мобильного командного пункта фактически уничтожена. Станция РЛС используется для одновременной подсветки целей для 12 ракет на 6 целей разного типа. Также установка принимает и сигнал воздушных целей с выбором первостепенных целей, сопровождением и наведением ракет.

В ЗРК С-300ПС входит:

  • радиолокатор обнаружения кругового обзора
  • радиолокатор подсветки целей и наведения ракет
  • средство обнаружения и целеуказания кругового обзора
  • пусковые установки
  • ракеты
  • средства командования и управления

Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего российского комплекса ПВО "Барнаул-Т".

23 марта украинские военные захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".