Украинский спецназ показал уничтоженный командный пункт из комплекса С-300 (фото)

Установка способна наводиться одновременно на 12 целей 6 различных типов.

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Силы специальных операций ВСУ показали уничтоженную машину из состава зенитно-ракетного комплекса С-300.

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На фото виден командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсветки целей и наведения ракет 30Н6. Подобный командный пункт входит в состав С-300 различных версий.

Как сообщает Милитарный, часть мобильного командного пункта фактически уничтожена. Станция РЛС используется для одновременной подсветки целей для 12 ракет на 6 целей разного типа. Также установка принимает и сигнал воздушных целей с выбором первостепенных целей, сопровождением и наведением ракет.

В ЗРК С-300ПС входит:

радиолокатор обнаружения кругового обзора

радиолокатор подсветки целей и наведения ракет

средство обнаружения и целеуказания кругового обзора

пусковые установки

ракеты

средства командования и управления

Напомним, 31 марта ВСУ захватили один из элементов новейшего российского комплекса ПВО "Барнаул-Т".

23 марта украинские военные захватили одну из самых мощных станций РЭБ в РФ "Красуху-4".