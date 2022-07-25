Зеленский сменил командующего Сил специальных операций: кто возглавит службу

Силами спецопераций Вооруженных сил Украины будет командовать Виктор Хоренко. Причины отставки ветерана войны на Донбассе Григория Галагана пока неизвестны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Об этом говорится в указе главы государства от 25 июля.

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"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", – отмечается в тексте.

Другим указом Зеленской уволил с должности нынешнего командущего ССО Григория Галагана.

Причины смены руководителя ССО ВСУ в Офисе президента пока не комментировали.

Новый командующий ССО – Григорий Галаган идет в отставку

Президент Украины назначил Галагана 25 августа 2020 года, с этой должности уволили Игоря Лунева. Галаган обещал качественно выполнять задачи в различных условиях и продолжить работу по развитию морского и авиационного компонентов ССО ВСУ.

[ + – ] Галаган получил ранение на Донбассе в апреле 2015 года Фото: "Новинарня"

Галаган – ветеран войны на Донбассе, его ранили во время выполнения боевого задания в апреле 2015 года.

Силы специальных операций – отдельный вид войск в структуре ВСУ, и привлекают к выполнению сложных, опасных и политически чувствительных операций. Воинские части разведки ССО могут добывать разведывательную информацию для подготовки государства к обороне и специальным действиям, обеспечивать готовность ВСУ отражать агрессию.

Напомним, что ранее бойцы ССО рассказывали о тактике российских оккупантов во время уличных боев в Северодонецке. ВС РФ стараются применить весь арсенал вооружения и продвигается потому, что полностью уничтожают населенные пункты.

Фокус уже писал, как военные Сил спецопераций уничтожили российский БМП-2 из советского ручного гранатомета "Муха".