"Нужны более агрессивные меры": Зеленский сменил командующего Сил спецопераций

Президент заявил, что ожидается увеличение числа провокаций со стороны пророссийских боевиков.

Зеленский своим указом №358/2020 назначил нового командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

Новым командиром ССО стал генерал-майор Григорий Галаган, сообщается на сайте ОП.

Предыдущим указом (№357) Зеленский освободил эту должность, уволив с нее генерал-лейтенанта Игоря Лунева.

Президент отметил, что перед Силами специальных операций предстают новые задачи: "Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО имеют больше работать над их недопущением и превентивными мерами".

"Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", – дал свое напутствие Галагану Владимир Зеленский.

Галаган, в свою очередь пообещал "качественное выполнение задач по назначению в различных условиях", а также продолжении работы по развитию морского и авиационного компонентов Сил спецопераций.

В мае прошлого года командующий ССО Игорь Лунев на торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского не отдал ему честь.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе.