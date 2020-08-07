Президент отметил, что "Нормандия" дала большой толчок, чтобы была наработана "логистика мира".

На следующей встрече лидеров "Нормандского формата" в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе, что позволит двигаться дальше для окончания войны.

Такую надежду выразил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть кейс войны. И мы сделаем все, чтобы так и было. И сделаем это прозрачно, открыто. А если что-то пойдет не так, то тогда каждый будет понимать, что и почему пошло не так. И кто в этом виноват", – написал он.

Зеленский отметил, что "Нормандия" дала большой толчок, чтобы была наработана "логистика мира", "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы.

"А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", – добавил он.

Зеленский утверждает, что два дня на Донбассе много слушал разных людей.

"Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть профессиональная и мощная армия, и уже есть суперовая команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за два дня проехал 100 километров по линии разграничения, чтобы лично проверить соблюдение режима тишины.

Президент заявил, что и другая сторона должна осознать ценность мира, и тоже придерживаться режима тишины.

"Что дальше? А дальше – опять тяжелые переговоры. "Нормандия" – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. "Нормандия" – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути", – отметил он.

Недавно Зеленский заявил, что эффективность объявленного в конце июля перемирия на Донбассе подтверждается значительным снижением напряженности на линии фронта. Он напомнил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей "Нормандского саммита" в Париже, а выполнение этих договоренностей – залог постепенного движения к миру на Донбассе.

Напомним, в полночь 27 июля вступили в силу договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе. Они были достигнуты в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля. Также, ТКГ согласовала и подписала пакет дополнительных мер по прекращению огня.