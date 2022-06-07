Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражескую БМП-2 в ближнем бою (видео)
В ходе проведения разведки украинские бойцы наткнулись на вражескую бронетехнику, приняв решение уничтожить ее из РПГ-18.
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Украинские военные Сил специальных операций поразили БМП-2 ВС РФ из гранатомета "Муха". Об этом сообщает пресс-служба ССО.
В ходе проведения специальной разведки, воины обнаружили российскую БМП-2. Один из бойцов сразу же принял решение уничтожить российскую бронемашину пехоты.
"Пошел на*уй. Уходим", — выстрелили боец и отошел с напарником.
После этого на видео показали кадры с беспилотника, который зафиксировал уничтожение бронетехники.
Как пишет "Милитарный", БМП-2 уничтожили из советского ручного реактивного гранатомета РПГ-18 "Муха". Он предназначен для борьбы с танками, БМП, САУ и другими бронированными объектами противника.
Напомним, 3 июня Нацгвардейцы накрыли артиллерией склад вражеских боеприпасов на Луганщине.
Ранее сообщалось, что иностранный легион вместе с сыном британского депутата уничтожили российский БТР-82.