Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражескую БМП-2 в ближнем бою (видео)

В ходе проведения разведки украинские бойцы наткнулись на вражескую бронетехнику, приняв решение уничтожить ее из РПГ-18.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинские военные Сил специальных операций поразили БМП-2 ВС РФ из гранатомета "Муха". Об этом сообщает пресс-служба ССО.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В ходе проведения специальной разведки, воины обнаружили российскую БМП-2. Один из бойцов сразу же принял решение уничтожить российскую бронемашину пехоты.

"Пошел на*уй. Уходим", — выстрелили боец и отошел с напарником.

После этого на видео показали кадры с беспилотника, который зафиксировал уничтожение бронетехники.

Как пишет "Милитарный", БМП-2 уничтожили из советского ручного реактивного гранатомета РПГ-18 "Муха". Он предназначен для борьбы с танками, БМП, САУ и другими бронированными объектами противника.

Напомним, 3 июня Нацгвардейцы накрыли артиллерией склад вражеских боеприпасов на Луганщине.

Ранее сообщалось, что иностранный легион вместе с сыном британского депутата уничтожили российский БТР-82.