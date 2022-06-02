Иностранный легион вместе с сыном депутата из Великобритании уничтожили российский БТР (видео)

30-летний сын представительницы британского парламента Хелен Грант в начале года поехал воевать в Украину, но матери об этом не сказал.

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На минувшей неделе группа американских и британских военных-добровольцев, которые сражаются с российскими захватчиками в рядах Иностранного легиона, ликвидировали российский БТР. В этом подразделения служит и сын представителя парламента Великобритании. Об этом сообщает Fox News.

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В ходе атаки группа военнослужащих ВСУ вышла из лесного укрытия, чтобы из гранатомета NLAW выстрелить по БТР-80 российских войск.

Средства аэроразведки ВСУ зафиксировали выстрел и движущийся российский БТР, что указывает на слаженность совместных действий.

Сын британского депутата в рядах ВСУ

30-летний Бен Грант — бывший военнослужащий Королевской морской пехоты, он сын британского депутата Хелен Грант.

В начале года он решил поехать воевать в Украину, но своей матери об этом не сообщил. В течение нескольких месяцев он вместе с другими ветеранами спецвойск западных армий помогает ВСУ.

Подразделение Гранта было одним из нескольких подразделений ВСУ, которые остановили продвижение российских войск несколько недель назад.

Напомним, что экс-спецназовец ВС США, рассказал, что под Киевом были самые сложные бои в его жизни. Американский военный участвовал в военной кампании в Ираке и Афганистане, однако самые "адские" дни он провел в Ирпене, где враг порой подходил на расстояние 50 метров.

Ранее Фокус разбирался в том, кто воюет в Интернациональном легионе ВСУ, куда, по разным данным, вступили более 20 тыс. человек из более чем 50 стран.